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富邦證券台北金融博覽會攤位 吸引逾3000人

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台北市市長柯文哲與富邦證理財悍將一起體驗雙人腳踏車協力賽，理財就像騎車，持之以恆就能達到目標。圖／富邦證券提供
台北市市長柯文哲與富邦證理財悍將一起體驗雙人腳踏車協力賽，理財就像騎車，持之以恆就能達到目標。圖／富邦證券提供

延續2019台北金融科技展激發的金融科技創新能量，今年11月27-29日在世貿一館的2020台北金融博覽會，各家業者都透過博覽會展示了未來金融市場的新風貌，而富邦證券與富邦金控旗下子公司共同參展，以富邦帶你一起Run為主題，打造金融服務馬拉松，在每個人生涯階段，提供創新且多元的金融服務。

富邦證券表示，活動不但吸引台北市長柯文哲及金管會主委黃天牧親自到場體驗雙人腳踏車理財協力賽互動遊戲，更有逾3,000人前往攤位體驗富邦證券的理財服務，這次透過3D動畫呈現的遊戲內容，讓民眾親身體驗踏上理財之路，要如何持之以恆有紀律的投資，在面對各項理財商品，該如何進行財富配置，以達到人生的各種理財階段。

富邦證券表示，提供客戶完整健全的資產配置服務，除了台股以外，更可透過海外債、雙向借券、不限用途借貸、ETF定期定額或是ETN等商品，為民眾打造完整多元的資產配置。

富邦證券運用科技結合投資理財核心職能，投入各項開戶及交易平台與APP的優化，提供投資人更優質的線上金融服務體驗，且因應交易市場變革，不論是逐筆交易制度或者是近期最夯的盤中零股交易制度，皆積極進行系統開發及進行新制推廣宣導，協助投資人跨出投資理財的第一步，成為投資人每個人生階段中，最佳的投資理財夥伴。

富邦證券並於2020年獲得第11項發明專利認證，專利數為國內券商之首，專注於智慧服務並建立有感創新的成果，更榮獲2020財訊金融獎FinTech 創新應用獎-最佳金融科技證券金質獎肯定。

為了讓參加金融博覽會的民眾能更加了解投資理財的觀念，富邦證券特別在展場設置雙人腳踏車理財協力賽互動遊戲，不論是夫妻、親子或者朋友都可以一起踏上理財之路，同心協力控速前進，持之以恆，透過海外複委託投資，達成股債平衡，讓教育基金更穩健，投資更穩健，運用定期定額ETF、零股投資，長期小額投資，用複利效果放大教育基金，現場挑戰成功者都可獲得爆米花一份，因此吸引大批人潮排隊體驗富邦證券的互動遊戲

富邦證券執行副總陳克和(右二)與同仁，運用科技結合投資理財，提供親子理財服務體驗，雙人腳踏車協力賽展區大受歡迎。圖／富邦證券提供
富邦證券執行副總陳克和(右二)與同仁，運用科技結合投資理財，提供親子理財服務體驗，雙人腳踏車協力賽展區大受歡迎。圖／富邦證券提供
金管會主委黃天牧在富邦證券雙人腳踏車協力賽中，勇奪當日第四名的佳績。圖／富邦證券提供
金管會主委黃天牧在富邦證券雙人腳踏車協力賽中，勇奪當日第四名的佳績。圖／富邦證券提供

富邦金控 金融科技

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