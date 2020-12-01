元大提升環境永續績效 通過ISO 14001環境管理系統驗證

為有效達到節能減碳、省水節電，全面提升環境永續績效，元大金控（2885）自2015年導入ISO 14001環境管理系統，串聯ISO 50001能源管理系統、ISO 14064-1溫室氣體排放盤查系統及ISO 14046水足跡盤查系統，系統性推動集團內能源、資源管理。卓越的表現讓元大金控在道瓊永續指數中的「環境報告」題組獲得滿分。

元大金控持續推動環境永續發展的措施，朝向建立企業綠色文化邁進，打造綠色友善職場，導入ISO 14001環境管理系統，2016年3月通過驗證，更在2017年1月擴大導入至元大人壽，並於2019年2月由金控及各子公司皆完成建置通過驗證，覆蓋率達100%，邀請集團客戶及員工等內外部利害相關人一起投入綠色行動，建立共同的環境永續目標。

ISO 14001環境管理系統是國際認可的標準，主要協助企業維持商業上的成功，同時擔負對環境的責任，進而提升環境績效的實質目的。元大現階段將以ISO 14001環境管理系統運作為基礎，持續精進，積極對抗氣候變遷，響應全球氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures,TCFD)趨勢。2019年元大完成氣候風險鑑別，導入5項ISO環境管理系統標準，其中ISO 14046水足跡盤查為國內唯一達成全據點盤查的金控業者，彰顯元大對環境永續的堅持和重視。

2020年元大金控及子公司證券、期貨先後倡議「淡水河公約-為淡水河做一件事」，發起淨灘活動，共同為台灣環境努力，持續擴大元大對環境永續的影響力。