台灣第一家！中信投信與IDI簽署ESG備忘錄

台灣企業積極接軌ESG，中國信託投信也不落人後，該投信日前和美國洲際交易所（Intercontinental Exchange, Inc.）旗下全球性數據服務公司IDI，簽訂ESG指數合作備忘錄（MOU），將共同對IDI所編製的ESG系列指數進行產品合作，滿足台灣投資人需求，並為台灣首家與國際機構簽訂ESG備忘錄的投信公司。

中信投信目前已向主管機關送審兩檔IDI編制的ESG概念債券指數，分為ICE 15年以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數，及ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數，櫃買中心已認可指數資格。

全球永續投資聯盟（GSIA）統計至2018年底，全球永續投資管理資產規模已達30.6兆美元，較2016年成長34%，顯示資本市場對企業永續的投入積極。中國信託致力於永續金融發展，積極呼應聯合國永續發展目標（SDGs），2020年中信金進一步設置「企業永續辦公室」。迄目前中信投信身為金控成員，亦積極回應金控永續策略，兼顧滿足國內投資人需求發展出多元永續投資產品。

中信投信此次簽署備忘錄，將借重IDI在ESG指數編製的能力，共同發展ESG投資產品，並藉此滿足內部的ESG研究需求，積極參與責任投資。

美國洲際交易所集團有12間交易所及6間結算所，包括大眾熟悉的紐約證交所和ICE期貨交易所等。指數編製業務上，旗下IDI於2017年併購美銀美林固定收益指數平台，擁有超過50年的指數編製經驗與強大指數客製化能力。目前IDI所發布的指數超過5000筆，橫跨固定收益、股票、商品與貨幣等資產類別，有高達1兆美元的產品都以該公司指數為投資基準。

中信投信總經理張浴澤表示，過去投資人關注量化的財報數字，現在則將ESG等質化因素納入投資考量，原因在於這些因素可能對公司估值與未來財務績效產生重大影響，卻未揭露在財報。

張浴澤指出，透過本次合作，中信投信旗下ESG研究資源將更豐富，並能更積極參與ESG發展，未來該投信擬發行ESG投資商品，結合長期推廣，從永續投資角度中，可提供動盪市場下相對穩健的投資成績，為中信投信在永續議題邁出重要一步。