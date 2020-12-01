疫苗利多激勵 全球主要地區股市資金淨流入

美國新政權交接流程啟動、疫苗利多消息續傳加上黑色星期五購物數據亮眼，全球股市上周表現強勁。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上週除新興歐洲及中東非洲等地股市微幅淨流出約0.04億美元外，全球其他地區股市皆迎來資金淨流入，其中美股淨流入資金更來到140.16億美元，較前一周再為成長，續登全球股市吸金王。

安聯投信表示，儘管疫情於歐美再升高，但在美國選舉後續進展順利，新政府啟動交接流程並開始籌組新內閣，加上疫苗相關正面消息頻傳，推升美股表現，包括標普及道瓊指數於上周紛創新高，其中道瓊更首度突破3萬關卡，與大幅淨流入資金呼應，量價同步成長。在美股表現正面下，全球其他地區也受到激勵，上周包括道瓊歐洲600、日本東證以及MSCI新興市場指數也有近1%至3.43%的漲幅，整體情緒正面。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，肺炎疫情於美國仍嚴峻，加州上周出現單日確診病例新高狀況，對疫情的擔憂重新使得部分市場資金開始從近來較為熱門的循環價值股流回科技成長股，不過在關於疫苗、疫情的多空消息影響下，預料短線內資金仍會在類股間輪動。

謝佳伶表示， 除消息面對股市短線走勢較有影響外，長線來看推動股市成長的重要因素，仍為包括總體經濟及企業獲利等基本面因素。根據瑞士信貸研究指出，美股標普500指數從2020至2022年的每股盈餘獲利（EPS）的複合年均增長率（CAGR）應為6.5%左右，循環類股約3.4%，而科技類股則有望來到約13.5%的水準，未來仍明顯較具成長性。

謝佳伶進一步指出，在疫情有望隨著疫苗的問世減緩大前提下，價值循環類股的確將受惠於經濟重啟及低基期等因素；而科技、非必須消費（含網路零售 、汽車相關）、健康醫療。（受惠於疫情疫苗、老年化、遠距醫療興起）等產業則因將持續見到新的商業模式、新的 IPO 公司、新的需求，擁有成其成長的利基，長線來看更具成長性。

謝佳伶表示，在基本面的支撐及長線看好等正面前提下，建議仍應將美國成長股納入成為驅動資產成長主要動能，不過因此時仍有包括歐美確診人數提高、美國新一輪刺激政策尚卡關等雜音干擾，建議可同時搭配高息債進行資產配置，藉由穩定金流緩解股票資產在出現波動時的下檔風險。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期盤勢輪動快速，資金在電子、傳產及低基期股票中快速流動，雖未有明顯主流，但仍可看出電子股中的ABF載板領域表現相對強勢。

在題材面，廖哲宏指出，台股企業第三季財報表現多不錯，但仍多少受到匯損影響，第四季多數廠商也可能會有季節性下修狀況，但因缺料及產能滿載造成的漲價情形持續，部分電子供應鏈有望表現續強。整體來說，12月盤勢在外資開始休假下可能先進入休息狀態。

在操作建議上，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，從年度獲利成長率的角度來看，明年台股上半年仍然看好，預估第一季有機會進入作夢行情；在變數方面，則須注意明年第二季是否會出現庫存調整及其幅度，作為投資判斷。