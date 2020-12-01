快訊

又濕又冷！北北基宜花豪大雨特報 本周最冷時間還沒到

美國第一個特級廚師？華盛頓與他的「黑奴主廚」

風險情緒轉佳 避險債券流入資金降溫

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導
疫苗研發續傳捷報，帶動美股再創新高，政府債表現相對弱勢。路透
疫苗研發續傳捷報，帶動美股再創新高，政府債表現相對弱勢。路透

疫苗研發續傳捷報，帶動美股再創新高，政府債表現相對弱勢。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周包括投資級債、高收益債及新興市場債等資金皆為淨流入狀態，不過在股市走強的影響下，主要債市淨流入資金多較前一周為減緩，其中投資級債淨流入金額約為43億美元，降至前值約5成水準。

安聯投信指出，繼美國兩大藥廠後，英國藥廠上周也傳出實驗數據正面消息，加上美國黑色星期五折扣季線上銷售表現強勁，市場風險情緒正向，帶動風險債券多走揚。觀察債券市場走勢，上周美林全球投資等級債指數單周上揚約0.38%，全球、美國及歐洲等地高收益債上揚0.6-0.7%左右；政府公債則是在資金從避險資產撤出的狀況下，表現相對受到壓抑。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，美國總統大選情勢日益明朗，權力交接流程正式啟動，相關不確定性降低，市場對於民主黨總統及可能由兩黨分治的國會反應正面，認為應該有望降低極端政策的出現，市場受到激勵，避險債券如政府公債表現相對受到壓抑，美國10年期公債殖利率自前幾個月約於06.%的水位升至0.9%左右，甚至一度逼近1%關卡。

謝佳伶表示，隨著市場重新開始追求風險，信用債因較公債更為敏感的風險屬性反而受惠於此時市場氛圍。進一步分析近用債市，可發現在自年初至今大量資金流入下，投資級債的除了利率持續下降外，平均存續期也逐漸被拉長；舉例來說，美國投資級債的平均存續期已從2018年底的7年增至近期的接近9年，建議投資人在投資布局時，也應注意較長存續期間可能發生的利率波動風險。

謝佳伶表示 與投資債相較，高收益債此時平均存續期則較短（約5.9年上下），加上有較佳的到期殖利率，投資機會相對看好。然因高收益債風險也將對較大，故建議布局時可以經濟基本面穩健、政策有彈性的美國高收益債為主。謝佳伶進一步指出，挑選美高收時可留意受惠於聯準會於今年推出的購債政策的優質美國企業所發債券，後市相對有支撐，並可進一步將存續期控制於更短的2年上下，進一步降低存續期間的利率風險，在追求較佳收益的同時，也強化資產對於波動的抵抗能力，提高風險調整後的報酬。

債券

延伸閱讀

債券基金 錢潮一波波

債券基金 買氣發燙

新冠疫苗傳捷報 美股資金動能強勁

疫苗與大選後進展正面 風險債券走揚

相關新聞

新台幣開盤貶1.6分 後強彈至28.515元

新台幣今（1）日早盤以28.84元兌1美元，貶值1.6分開出。

風險情緒轉佳 避險債券流入資金降溫

疫苗研發續傳捷報，帶動美股再創新高，政府債表現相對弱勢。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周包括投資級債、高收益債及新...

新興亞股續旺 印度連9周吸金

市場對疫情可望終止的興奮持續延燒，新興亞股除菲律賓外，多數股市繼續上攻！根據彭博統計，漲幅最高的前三個國家分別是印尼、泰...

金價震盪 明年再戰2字頭

美國貨幣寬鬆政策帶動的資金行情持續，加上美國總統當選人拜登入主白宮成為定局、新冠肺炎疫苗研發陸續傳出好消息，在避險需求降...

台幣看升 明年挑戰28元

隨著北半球進入冬季，疫情再度升溫，但疫苗研發出現正面進展，為市場帶來希望。展望未來，富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，疫情能...

台幣守28.8 成交量衝20億美元

台北匯市昨（30）日為11月最後一個交易日，出口商拋匯需求加劇，加以外資偏匯入，央行提前中午進場干預，尾盤仍例行性調節，...

羅瑋：明年台幣匯價可能升破28

富邦金昨（30）日舉行2021富邦財經趨勢論壇，首席經濟學家羅瑋認為新冠肺炎疫情仍是全球經濟發展關鍵，對明年經濟發展有三...

一銀明年投資 海外債擺第一

第一金控昨（30）日舉行第3季線上法說會，展望明年，第一金預估第一銀行放款量明年將增6%~7%，獲利穩中求進，但淨利差（...

金融業前11月罰鍰 逼近3億

強化金融紀律，金管會今年前十月罰鍰收入，已提前超越全年度的預算目標2億元，若加計11月以來到上周五（27日），罰鍰收入更...

第一金新南向分行盈餘 亮眼

第一金控昨（30）日法說會，公布海外分行獲利排名大洗牌，新南向竄起下，柬埔寨金邊分行首度超越多年高居第一的香港分行，疫情...

央行明年繳庫預算 減150億

中央銀行周三（2日）將赴立法院財政委員會，就有關明年度股息紅利繳庫部分進行報告，在剛出爐的書面資料顯示，央行明年繳庫預估...

公發公司 處分件數最多

金管會每年的罰鍰收入，除來自銀行、保險及證券期貨業的違規處分外，還包括依證交法對上市櫃等公開發行公司的處分案，單筆裁罰金...

熱門新聞

狂買1元購物袋洗發票 財政部：研議一定金額下不予給獎

勞金局炒股案 游迺文抗拒…調職被壓下？

華新科擬砸近10億 收購日商双信電機

NOR漲價 華邦董座大買自家股

半導體風暴 中芯將列美黑名單

5G手機出貨上看6億支 外資挺台積、目標價升至558元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。