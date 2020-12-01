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新興亞股續旺 印度連9周吸金

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導
印度已經連9周吸金，籌碼面持續引領風騷。路透
印度已經連9周吸金，籌碼面持續引領風騷。路透

市場對疫情可望終止的興奮持續延燒，新興亞股除菲律賓外，多數股市繼續上攻！根據彭博統計，漲幅最高的前三個國家分別是印尼、泰國、南韓，漲幅為3.8%、3.5%、3.1%。除了菲律賓、越南遭贖回外，外資持續投入新興亞股，買進最多的前三市場為南韓、印度、泰國；印度已經連9周吸金，籌碼面持續引領風騷。值得注意的是，雖然新興亞股上漲氣勢仍在，但外資買進手筆卻連兩周萎縮，上週整體買進幅度僅38.8億美元，雖然仍是今年下半年以來少見的強勁買盤，但僅約11月13日當周的一半，籌碼面的變化仍須留心。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，疫苗行情帶動下，台股一度有望挑戰「萬四如意」關卡！外資也是本次台股上漲的推手之一，外資11月回補台股，不僅追逐熱門的科技股，連塑化、傳產、鋼鐵等股性相對較牛的價值股都能見到外資籌碼湧入，顯示外資這次可能「Long Stay」，且台股即將進入產業與法人作帳旺季，整體多方格局不變，建議逢低布局展望佳的業績題材股。

周俊宏舉例，後疫情時代汽車產業未來爆發力不可小覷。今年全球汽車銷量預估將下滑二成，約維持7,000萬輛水平，減少約2,000萬輛，他預估今年減少的需求將在明後年「加倍奉還」，值得投資人留意；相較來說，作為拜登受惠股的綠能產業，近期不少個股估值已經偏高，建議投資人謹慎勿追高。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南股市再度強漲，上週在權值金融股領漲下，收盤強勢攻破千點大關，這是越股指數睽違一年再度重返千點以上。雖然外資今年以來仍然站在賣方，但越南股市結構，外資僅占2到3成，股市漲跌主要看內資臉色，而在內資力挺下，加上散戶持續湧入，交投熱絡造就越股今年以來的榮景。

張晨瑋表示，越南股市精彩表現，也得歸功於出色的經濟基本面。截至今年前三季，越南前60大企業的財報大致與去年打平，幾乎沒承受太多疫情苦果，放眼全球新興市場，實屬難得；即使基期不低，預估明年企業財報仍具二成成長空間。股市長線看好，建議投資者不妨定期定額方式入場，完整掌握越南中長期經濟發展潛力。

外資 越南 台股

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