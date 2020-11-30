睽違14年 穆迪調升兆豐銀行長期信評至A2

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行今天公布獲穆迪信評公司於11月初公布確認兆豐銀行的長期信用評等為A1，同時調升兆豐金控的長期信用評等至A2，並維持兆豐金控及兆豐銀行的展望為「穩定」。這也是隔了14年之後，穆迪首度調升兆豐金控的長期信用評等。

據穆迪表示，兆豐銀行擁有穩定的資本結構及健全的流動性架構，足以支撐國際經濟景氣復甦放緩可能面臨資產品質變化的壓力。兆豐銀行相較於國內同業擁有較多國外分行，境外放款業務量高，有助於享有較高利差，挹注獲利。穆迪認為，由於兆豐金控資產九成來自兆豐銀行，且金控旗下子公司資本穩健、於經濟循環中保持穩定獲利、金控109年6月雙重槓桿比率維持112%，故穆迪將兆豐金控評等由A3調升至A2。

兆豐金控也致力於推動ESG，持續參與環境保護相關倡議及活動，除了標得再生能源憑證，也連續三年榮獲北市環保局綠色採購績優獎，此外，為了響應政府發展綠色產業，兆豐銀行今年也發行10億元的綠色債券。在企業社會責任方面，除了大力推動以房養老、安養信託、青年安心成家購屋貸款等業務，以落實普惠金融外，面對COVID-19疫情，更以敦親睦鄰的方式，關懷客戶，協助大中小客戶紓困貸款或振興方案，以因應外在環境嚴峻的挑戰。今年也獲選「天下CSR公民獎」表現最佳的100強企業的肯定。

未來兆豐金控精進及改變的腳步不會停歇，將全力以赴提供全球客戶最專業且有溫度的金融服務，持續優化公司治理、風險管理及法遵制度，成為讓客戶安心、經營穩健的模範生。