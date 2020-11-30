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打造性平職場 勤業眾信：新職位為女性帶來機會

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

勤業眾信聯合會計師事務所今（30）日發布報告，匯總近期Deloitte Global調研結果，分析近期金融女力崛起及金融業女性工作趨勢。勤業眾信報告發現，部分新興的高階職位，可能從傳統人資的相關領域演變而來，可為女性帶來更多領導機會。

勤業眾信《擁抱多元與共融–金融業CEO接班之路》報告指出，截至2019年止，受訪的111位金融業CEO，只有6位是女性，多數現任的CEO為男性，是因為因過去曾擔任業務、財務、營運部門的領導階層，故較易升任為CEO；相對地，女性比例較高的人資、行銷、行政、法律等部門領導階層，則較少機會晉升為CEO。

勤業眾信《金融女力崛起，躍上CXO平台》報告指出，相較於CEO、CFO、COO等傳統「C-suite職位」，近年開始出現跨領域的新興職位，女性占有更高比例，例如多元共融長、學習發展長等，就是從傳統人資的相關領域演變而來，因此相關職位的出現，可為女性帶來新的領導機會。

勤業眾信金融服務產業負責人吳怡君會計師表示，近來台灣金融女力崛起，無論公股或民營行庫，皆有女性出任高階管理職位或女性二代接班的消息，多家金控的女性員工占比達六成以上、外勤的女性主管也逾五成，估計未來女性職員或高階主管占比亦會持續增加。

勤業眾信管理顧問服務部副總經理苗德荃指出，根據2019年哈佛商業評論（HBR）上的一項學者發布的研究顯示，女性善於建立關係、團隊合作，具備良好溝通及創新力，評比更勝男性表現，建議金融機構應重新思考各領導階層所需具備的條件，評估多元化發展的可能性。

金融業 哈佛

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