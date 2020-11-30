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富邦金2021年財經論壇：全球經濟走勢仍將受疫情影響

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

富邦金控首席經濟學家羅瑋博士今（30）日在其主講的「2021全球經濟展望」中表示，展望2021年，影響全球經濟與金融市場動向的關鍵變數包括：新冠肺炎疫情發展、美國經貿政策與府會關係、全球貿易與科技衝突、全球央行貨幣政策。然而，直到2023年之前，主要央行都將維持低利率政策不變，因此央行貨幣政策將不具有主導地位，而視實體經濟表現與金融市場動向進行必要性的調整。

疫情部分，北半年進入冬季，新冠肺炎疫情再度升高，新增確診病例持續攀升，醫療體系受到沈重壓力，歐美各國政府宣布實施局部性防疫封鎖措施，將會對實體經濟造成相當程度的負面影響。儘管疫苗及藥物研發出現正面進展，在今年年底至明年年初可能會有3~4種歐美疫苗獲得官方授權批准，但全面量產施打時程恐怕會拖延至明年第2季。至於疫苗成效、接種意願、以及國際性分配等問題，都是新冠肺炎疫情能否在2021年獲得有效控管，讓全球經濟回復正軌的關鍵性要素。

美國經貿政策等部分。11月3日美國總統與國會選舉剛落幕，原先市場預期拜登當選總統而民主黨掌控國會參眾兩院。在民主黨完全執政後，將會推出大規模的財政刺激方案，對企業及有錢人增稅，對科技產業進行反壟斷調查及分拆，因此認為美債殖利率將大幅攀升、美元會大幅滑落，在科技股領跌下，美股將出現一波修正。

然而，隨著選舉結果陸續公佈，市場投資人認為在國會分治的情況下，拜登政府所推動的財政刺激方案將會受限，增稅與對科技業不友善的政策也不太可能實施，因此在選後第一週，美國公債一掃先前弱勢陰霾，美元也僅微幅下跌，而科技股持續領漲。

台北富邦銀行資深協理曠嶽慶建議，除了「穩定收益、ESG、短年期債、多重資產」四策略的配置之外，可關注弱勢美元下的投資機會、信用優質海外債券、動態多元資產配置、利用美債殖利率長短年期利差擴大的固定收益投資，以及布局美國多重資產等方式，在充斥不確定因素與低利的市場裡「穩中求益」。

曠嶽慶建議，投資人可利用配置連結貨幣匯率的ETF來管理匯率風險，以歐元ETF為例，今年以來歐元貨幣ETF上升幅度約5%，可彌補同期間美元兌換歐元貶值5%的風險，其他包括日圓、瑞朗的貨幣ETF也有類似表現。

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