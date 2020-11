金融女力大爆發 躍上CXO舞台

勤業眾信聯合會計師事務所今(30)日發布報告,匯總三篇Deloitte全球(Deloitte Global)調研結果,分析近期金融女力崛起及金融業女性工作趨勢。勤業眾信報告發現,每增加一名女性CXO,女性高階主管人數就增加三倍。

勤業眾信聯合會計師事務所金融服務產業負責人吳怡君會計師表示,根據金管會統計,108年底,台灣的銀行及信用合作社女性受僱員工占近60%;各家金控的CSR報告書亦指出,多家金控的女性員工占比達六成以上、外勤的女性主管也逾五成,估計未來女性職員或高階主管占比亦會持續增加。

2015年聯合國永續發展目標 (Sustainable Development Goals, SDGs)納入「性別平等」,強調「提升女性政治參與暨領導力」及「女性經濟賦權」;金管會亦將「性別平等」列為「公司治理3.0」中的關鍵指標;「兩性平權」也是外資實踐ESG投資的重要評估面向。吳怡君表示,金融機構仍需留意各領域女性高階主管的人力狀況,並設法提升該比例,以落實職場性別平等藍圖。

Deloitte Global《共創金融領袖的性別平等藍圖》報告(Achieving gender equity in financial services leadership)分析指出,儘管目前美國金融業女性勞動力超過五成,擔任「領導階層」者卻僅約22%,預計2030年將提升至31%,但仍遠低於男女比例均等(50%)之目標。

此外,《金融女力崛起,躍上CXO平台》報告(Women in the C-suite)發現,每增加一名女性C-suite,女性高階主管的人數就會增加三倍。與CEO、CFO、COO等「傳統C-suite」職位相比,近年開始出現跨領域的「新興C-suite」職位女性占有更高比例,例如:多元與共融長(Diversity and Inclusion)及學習與發展長(Learning and Development)等;2019年的女性新興C-suite階層即達32.5%,傳統C-suite則為27%。且部分新興C-suite職務係與傳統人資的相關領域演變或衍生而來,可見重塑新的組織架構,可為女性帶來新的領導機會。

另一方面, Deloitte《擁抱多元與共融–金融業CEO接班之路》報告(Diversifying the path to CEO in financial services)指出,截至2019年止,受訪的111位金融業CEO只有六位是女性;而現任的CEO因過去曾擔任業務、財務、營運部門的領導階層,故較易升任為CEO。相對地,女性比例較高的人資、行銷、行政、法律等部門領導階層,則較少有晉升為CEO之機會。