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金融女力大爆發 躍上CXO舞台

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

勤業眾信聯合會計師事務所今（30）日發布報告，匯總三篇Deloitte全球（Deloitte Global）調研結果，分析近期金融女力崛起及金融業女性工作趨勢。勤業眾信報告發現，每增加一名女性CXO，女性高階主管人數就增加三倍。

勤業眾信聯合會計師事務所金融服務產業負責人吳怡君會計師表示，根據金管會統計，108年底，台灣的銀行及信用合作社女性受僱員工占近60%；各家金控的CSR報告書亦指出，多家金控的女性員工占比達六成以上、外勤的女性主管也逾五成，估計未來女性職員或高階主管占比亦會持續增加。

2015年聯合國永續發展目標 （Sustainable Development Goals, SDGs）納入「性別平等」，強調「提升女性政治參與暨領導力」及「女性經濟賦權」；金管會亦將「性別平等」列為「公司治理3.0」中的關鍵指標；「兩性平權」也是外資實踐ESG投資的重要評估面向。吳怡君表示，金融機構仍需留意各領域女性高階主管的人力狀況，並設法提升該比例，以落實職場性別平等藍圖。

Deloitte Global《共創金融領袖的性別平等藍圖》報告（Achieving gender equity in financial services leadership）分析指出，儘管目前美國金融業女性勞動力超過五成，擔任「領導階層」者卻僅約22%，預計2030年將提升至31%，但仍遠低於男女比例均等（50%）之目標。

此外，《金融女力崛起，躍上CXO平台》報告（Women in the C-suite）發現，每增加一名女性C-suite，女性高階主管的人數就會增加三倍。與CEO、CFO、COO等「傳統C-suite」職位相比，近年開始出現跨領域的「新興C-suite」職位女性占有更高比例，例如：多元與共融長（Diversity and Inclusion）及學習與發展長（Learning and Development）等；2019年的女性新興C-suite階層即達32.5%，傳統C-suite則為27%。且部分新興C-suite職務係與傳統人資的相關領域演變或衍生而來，可見重塑新的組織架構，可為女性帶來新的領導機會。

另一方面， Deloitte《擁抱多元與共融–金融業CEO接班之路》報告（Diversifying the path to CEO in financial services）指出，截至2019年止，受訪的111位金融業CEO只有六位是女性；而現任的CEO因過去曾擔任業務、財務、營運部門的領導階層，故較易升任為CEO。相對地，女性比例較高的人資、行銷、行政、法律等部門領導階層，則較少有晉升為CEO之機會。

金融業 金管會

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