新台幣走強 適時布局美元保單加速資產累積效果

美元持續走弱，包括新台幣在內的亞幣走強，讓較多民眾願意在此時機點兌換美元，將其納入自身資產配置。中國人壽建議可善用利率變動型保險商品，不僅擁有壽險保障功能，還有機會享有增值回饋分享金，加速資產累積效果。

根據金管會統計，美元保單近期開始大受民眾青睞， 前七月銷售金額折合新台幣已達約3,008億元，且帶動7月單月外幣保單新契約保費達新台幣657億元，占當月新契約保費的61.8%，創史上新高比率。

中國人壽指出，有意想要投保美元商品者，可以從利率變動型保險商品著手，最大特色就是能兼顧保障與累積資產，以「中國人壽美利豐美元利率變動型終身壽險－定期給付型」為例，民眾投保時可依自身狀況，選擇4年期、6年期、10年期、20年期，且在符合相關條件下，保險費費率折減最高可達3.5%，更具有「分期繳費終身享有保障」、「美元收付資產配置多元」、「二至六級失能豁免保險費，保障不間斷」三大特色，以及有機會領取增值回饋分享金。

舉例來說，40歲的男性為自己投保，選擇10年期繳費，保額1萬9,160美元 ，假設投保後未來各保單年度宣告利率2.90%，原始年繳保費6,154美元 ，若符合相關費率折減後註6，實繳年繳保費6,000美元，其增值回饋分享金選擇以購買繳清保額，則在契約有效期間內，除可享身故保障外，繳費期滿後，保單的年度末現金價值已可達65,818美元，且隨著年紀越長，未來仍會持續增加，讓資產累積越來越豐厚。