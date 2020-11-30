快訊

大象吃垃圾？ 斯里蘭卡農村的「人象戰爭」悲歌

中職／味全挑走劉時豪 桃猿捕手戰力麻煩大了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新台幣走強 適時布局美元保單加速資產累積效果

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

美元持續走弱，包括新台幣在內的亞幣走強，讓較多民眾願意在此時機點兌換美元，將其納入自身資產配置。中國人壽建議可善用利率變動型保險商品，不僅擁有壽險保障功能，還有機會享有增值回饋分享金，加速資產累積效果。

根據金管會統計，美元保單近期開始大受民眾青睞， 前七月銷售金額折合新台幣已達約3,008億元，且帶動7月單月外幣保單新契約保費達新台幣657億元，占當月新契約保費的61.8%，創史上新高比率。

中國人壽指出，有意想要投保美元商品者，可以從利率變動型保險商品著手，最大特色就是能兼顧保障與累積資產，以「中國人壽美利豐美元利率變動型終身壽險－定期給付型」為例，民眾投保時可依自身狀況，選擇4年期、6年期、10年期、20年期，且在符合相關條件下，保險費費率折減最高可達3.5%，更具有「分期繳費終身享有保障」、「美元收付資產配置多元」、「二至六級失能豁免保險費，保障不間斷」三大特色，以及有機會領取增值回饋分享金。

舉例來說，40歲的男性為自己投保，選擇10年期繳費，保額1萬9,160美元 ，假設投保後未來各保單年度宣告利率2.90%，原始年繳保費6,154美元 ，若符合相關費率折減後註6，實繳年繳保費6,000美元，其增值回饋分享金選擇以購買繳清保額，則在契約有效期間內，除可享身故保障外，繳費期滿後，保單的年度末現金價值已可達65,818美元，且隨著年紀越長，未來仍會持續增加，讓資產累積越來越豐厚。

新台幣 保單 保險

延伸閱讀

時間到了！海外國人返台健保短期停復保規定擬取消

小額終老保單 買氣趨緩

調查：國內20世代青年手上保單 32.6%父母買單

買美元保單 專家提醒留意招攬糾紛

相關新聞

金管會出重手／理專A錢 最高究責董事長

理專A錢最高將究責董事長。為防堵理專弊案一再發生，金管會出新招，比照反洗錢措施訂定反內部詐欺規範，揪出可疑案件，同時擬引...

央行「雙打」？ 理監事會聚焦

中央銀行12月17日舉行今年最後一場理監事會議，對於央行是否展現鐵腕「左右開弓」，左手採取選擇性信用管制「打炒房」，右手...

公司債發行 衝破7,000億

今年新台幣公司債市場發行相當熱絡，截至11月26日，累計發行金額已突破新台幣7,000億元，相較去年同期發行量3,626...

新台幣走強 適時布局美元保單加速資產累積效果

美元持續走弱，包括新台幣在內的亞幣走強，讓較多民眾願意在此時機點兌換美元，將其納入自身資產配置。中國人壽建議可善用利率變...

別把存摺、印鑑給理專保管

理專Ａ錢弊案頻傳，金管會研擬強化監理措施，除主管機關、銀行建立制度著手防堵外，民眾也要提高警覺，不要把存摺、印鑑交給理專...

嚴懲理專弊案／若違規 大股東恐須掏錢增資

嚴懲理專弊案違規銀行，金管會將視情節要求銀行增加作業風險資本計提，最高將增加一倍，財富管理業務量較大的銀行，受影響最大，...

銀行憂：老客戶就是信任老理專

金管會為防堵理專弊案，祭出史上最嚴格的新措施，要求銀行比照反洗錢自訂防弊政策，未來將重罰及問責。對此，銀行財富管理業務高...

防理專弊案 引進責任地圖

防堵理專弊案，金管會將出新招，比照反洗錢作法，訂反內部詐欺規範，揪出可疑案件，及擬引進國外作法，要求銀行畫「責任地圖」並...

違規銀行 須增資本計提

嚴懲理專弊案違規銀行，金管會將視情節要求銀行增加作業風險資本計提，最高將增加一倍，財富管理業務量較大的銀行，受影響最大，...

理專A錢弊案頻傳 金管會短片提醒消費者

理專A錢弊案頻傳，金管會研擬強化監理措施，除了主管機關、銀行著手防堵外，民眾自己也要提高警覺，不要把存摺、印鑑交給理專保...

昔日台灣歌手徐仲薇 掌渣打財管部門

渣打集團日前發布新人事令，曾是台灣唱片歌手、目前是渣打銀行東協暨南亞地區行政總裁徐仲薇，將帶領新成立的消費金融、私人與企...

金融業大獵才 要找2,000人

提前部署後疫情時代人力需求，金融機構規劃明年對外新召募人才有增無減，目前已有民營元大金控旗下銀行、證券等，以及公股行庫的...

熱門新聞

她辦銀行新信用卡額度竟只有一萬！ 內行人曝1真相：會很保守

美鎖陸半導體 台廠將迎轉單

違約案羅生門 夏普四點聲明反駁康寧

金價跌黃金該續抱嗎？黃金王子這麼說

面板雙虎「大小通吃」 旺到明年

金管會出重手／理專A錢 最高究責董事長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。