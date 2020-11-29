台灣女藝人徐仲薇將掌渣打新成立財管部門 轉折點曝光

渣打集團上周最新人事令，曾經是台灣唱片界候鳥歌手的徐仲薇，將帶領渣打集團新成立消費金融、私人與企業銀行部門，人事令2021年1月1日生效。

渣打集團在今年9月改組，當時就已經確定徐仲薇將再接掌更重要的職位。近期人事命令出爐，明年一月起，新合併的亞洲區將由現任大中華及北亞地區行政總裁洪丕正帶領，新成立消費金融、私人與企業銀行部門，將由徐仲薇帶領，並負責旗下私人銀行與優先理財客戶服務（priority banking）。

徐仲薇曾經是台灣知名女藝人，80年代出了「是不是我對你太好」、「掏心」「Being my self」，被譽為候鳥歌手，之後，她轉往金融業，從花旗銀的實習生開始，1990年，她搬到新加坡，第一份工作是在交易室擔任corporate dealer，不到兩年時間，徐仲薇決定再回到花旗銀，2006年當時升職到亞洲區消金銀行總經理，之後再轉往渣打銀工作。

她曾經在兩年前，以渣打銀行東協暨南亞地區行政總裁身分到訪台灣，當時分享了女性在職場上如何兼顧工作與家庭，以及如何在職場衝刺的心路歷程。

她笑說自己一路上有相當多的轉折點，包括從藝人轉戰金融業、從金融業實習生爬到東協暨南亞最高CEO。而一個台灣女生在新加坡住了近20年，金融業工作20多年，成為女性高階領導階層，面對台灣女性最大疑問如何兼顧家庭以及工作，她認為，職業女性一定能兼顧家庭與工作，成功心法就是「do your best、Be Comfortable、伴侶支持」。

她當時分享：「女性在職場不要設限，只要用心工作、公司就會很快給予肯定」。她並在受訪時候，分享她在新加坡工作與生活的經驗，包括新加坡是多元文化、擁有多種語言、金融中心，也是一個適合家庭的城市，孩子可以在當地享受到良好的教育環境等等。

她也認為，擁有強大的家庭支持力量，可以幫助自己與自己的孩子，並且要學習隨時保持舒適，不要讓自己情緒影響，當面對不舒服的次數愈多，你就越能學離怎麼做得到，「但這的確需要年齡與經驗的磨練」。

她並談起，自己的職涯指南針一直是只問耕耘不問收穫，因為會給自己更多發揮的機會以及空間，並體悟到，工作上的發展往往是計畫改不上變化，也是在自己想不到的時候到來，但關鍵是，當機會來敲門的時候，自己是不是準備好了。