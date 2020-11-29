金價跌黃金該續抱嗎？黃金王子這麼說

國際金價近日失守每英兩1,800美元大關，黃金投資人究竟該續抱、還是趕緊減碼？有「黃金王子」之稱的台銀貴金屬部副理楊天立分析，受到新冠肺炎疫情疫苗推出消息影響，國際金價大幅回檔，且目前還在回檔修正的路上，目前要觀察，1,750與1,700美元這兩個關鍵價位，金價是否能獲得支撐。

展望明年金價走勢，楊天立預估，明年全年高點約在2,100~2,200美元之間，全年低點要看疫苗消息的修正價位，很可能會在1,700美元上下。

楊金立強調，明年第1季，國際金價很可能還是維持回檔修正格局，關鍵要看疫苗推出與施打情況，這會影響金價的修正期間，會提前在今年底完成，還是延後至明年第1季。

「疫苗消息修正的價位會是金價的低點，約在1,700美元上下」，楊天立說。

楊天立表示，「由於疫苗推出時間比市場預期來得早，所以避險資金會很快地從黃金市場流出，消息出來到現在，國際金價已經下跌超過150美元，未來下檔空間估計還有60~120美元，因此，1,700美元上下會是一個最大的支撐帶。」

楊天立說，在1,700美元之前，1,750美元也可提供技術支撐。

國際金價上周五（27日）跌破1,800美元整數大關，至近五個月低點。據悉，金價連續第三周收黑，且已從8月的紀錄高點滑落13%。