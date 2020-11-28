王道銀機器人理財系統出包 15位客戶損失2506元
王道銀行今發生AI系統出包，導致客戶投資的基金被系統自動提前贖回。王道銀今晚表示，主要是機器人理財於系統更新時產生錯誤，造成15名使用外幣機器人理財用戶的投組被強制贖回，損失總金額為新台幣2506元。
王道銀行說明，機器人理財在系統更新時產生錯誤，部分特定金額內用戶的設定產生問題，造成15名使用外幣機器人理財用戶的投組被強制贖回，15名客戶的損失總金額為新台幣2506元。
王道銀行指出，發現後已立即將系統修正完畢，並對於受影響的客戶深表歉意；為維護用戶權益，王道銀行客服單位目前已進行聯繫受影響的15戶用戶，並提供恢復原本投資金額的組合或補償贖回投組價差損失的選擇、一年免平台使用費、便利商店禮券500元共三項補償。
據王道銀統計，目前聯繫到的12位客戶均同意銀行的補償方案，僅3位目前尚未能取得聯繫。
金管會主委黃天牧今也表示，已經請銀行局進行瞭解，金管會會去瞭解事件是如何發生的，最重要的是，要確保消費者的權益，會進一步督導銀行全力維護系統。
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