金融博覽會首登場 蔡英文體驗數位金融

金融博覽會在本周登場，蔡英文總統今（28）日親自出席參加，包含台灣銀行、永豐金控、中信金控以及國泰金控。其中唯一一家公股行庫為台灣銀行，台灣銀行規劃四大主題區，分別為理財講座區、理財健檢區、金融體驗區及產品服務區與民眾互動。

蔡英文今天在金管會主委黃天牧陪同下，體驗金融創新服務，先在中國信託體驗可以阻詐騙、綁定Line優惠功能的多功能ATM，再轉往台灣銀行參觀首度在民眾面前亮相的「999.9純金」金塊，也前往永豐金控體驗最新「大戶DAWHO」智能理財應用。

在這周金融博覽會中，台灣銀行不但將純金金塊搬到展覽會場，台銀貴金屬部副理楊天立更親自現身暢談2020年國際現貨金價走勢，吸引大批民眾圍觀關注，楊天立認為黃金明年仍有機會重回每盎司2000美元，並認為主因包含美元未來一兩年偏弱，對黃金仍然是很大的支撐。