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純網銀何時開？黃天牧：年底前至少一家行內試營運
金管會主委黃天牧今（28）日出席及參訪「2020台北．金融博覽會」，指出至少年底前，將有一家純網銀會先行內試辦，且是有限度的客戶試驗，正式營業確定三家純網銀都可能將等到明年。
而試辦是否代表先取得營業執照？黃天牧未正面回應再補充，試辦是指有限度客戶是營運，至於年底前是否會發營業執照，金管會還沒有正式回應。
黃天牧說，三家純網銀開業之前，金管會都有審慎實地了解，也發現了需要改進的缺失，三家補件都已經進來，但每家純網銀的準備情況並不完全相同，目前年底前至少有一家可以先行內試辦，試辦後，再開始營業。
黃天牧指出，這些過程是因為要非常謹慎，因為是與一般民眾息息相關，寧願做好準備再上路，對消費者權益可以有更好的保護。
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