樂天純網銀在台樂天生態圈布建 樂天保險館攜新安東京

三家純網銀之一的樂天國際商業銀行喊出年底前要先衝行內試營運，並持續滑水佈建，其在台樂天生態圈重要角色台灣樂天市場電商平台與新安東京海上產險簽下獨家合作約，在樂天市場開立樂天保險館，市場關注，未來是否可能成為樂天純網銀合作的產險業者之一。

樂天市場本周四（26）日宣布攜手新安東京海上產險，在樂天市場電商平台推出樂天保險館，據了解，雙方簽訂獨家合作合約，新安東京海上產險在館內提供汽（機）車險，住宅火險、到旅平險等多項險種，消費者也可依據自身需求，選擇適合自己的保險商品。

台灣樂天市場電商平台，是純網銀樂天國際商銀大股東日本樂天在台灣布建樂天生態圈的最大重心，擁有700萬會員，雙方跨界合作，希望激盪出不一樣的會員族群，未來更規畫推出保險體驗平台，給樂天會員更豐富保險體驗。樂天持續在台灣跨界結盟合作，之前日本樂天與PChome網路家庭簽訂合作協議，推動台日策略聯盟，在純網銀上路前，持續划水布建在台樂天生態圈。

樂天市場大數據分析顯示，站上會員女性占總體會員人數的65%，曾購買過日本相關商品的會員約有七成以上。對此，樂天市場特運用新興行銷科技，在瞭解會員的需求之後，推薦其最適保險，同時也會定期在「精選好文」專區中，分享保險時事議題、專業觀點，讓會員快速簡單即可取得保險完整服務。

新安東京海上產險指出，未來也可以針對樂天市場上的賣家，提供相對應的多元新種保險，例如，商品運送可能會出現的保險需求等等，無論是賣家，只要樂天市場網站會員，都有機會了解適合自己的保險需求商品。

日本樂天在日本的純網銀模式，就是以樂天電商為最大主軸，提供樂天超級點數模式，黏著客戶，分析出客戶需要的金融服務，引導進入自己純網銀，客戶可以方便、立即性取得金融服務，推升日本樂天在日本的銀行客戶數。

根據樂天國際商業銀行規劃，已向金管會申請核發營業執照，等待取得營業執照，希望順利年底前可以先內部先試營運。