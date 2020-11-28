辜家第六代喜悅曝 辜仲諒偕長孫昨晚亮相

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒今年升格當阿公，7月底喜獲孫子、相當開心，昨（28）日低調與在酒會中與可愛孫子一起亮相，喜悅之情溢於之外，共同與朋友分享一代一代傳承的喜悅，更希望歲月靜好。中信金對此沒有回應。

辜家一代一代傳承喜悅曝光!辜仲諒首度偕同長孫昨晚亮相，與會貴賓直呼相當可愛，長孫為辜家第六代，是辜仲諒之子辜昱銓夫妻在今年7月底誕育的長子。

而辜仲諒曝光的長孫名字用字中，更有緬懷已故前中信金控董事長辜濓松之意，可見家庭優質孝順傳統，以及對前董事長辜濓松恩典的心，也看得出期望小孩能感知感恩緬懷曾祖父之情，傳承曾祖父優質傳統特質。

辜仲諒過去接受媒體採訪時， 談到兒子結婚之事相當開心，提到兒子臉上也充滿笑意，兒子辜昱銓遺傳父親的運動好神經，父子情感濃厚，當時面對媒體提問兒子是否要回來接班，辜仲諒當時回應，會給兒子一年時間調適，看他是否對金融有興趣。