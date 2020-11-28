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台幣28.5 下周一攻防

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導

中央銀行能否守住28.5元「彭淮南防線」，下周一（30日）為關鍵之日。受出口商月底積極拋匯影響，新台幣匯率昨（27）日盤中最高升抵28.5元，匯銀主管分析，央行態度很明顯，就是告訴市場，不要輕易挑戰此防線，終場更是大舉壓下匯價，以28.811元作收。

「下周一為月底最後一個交易日，如果出口商蜂擁而出，央行是否願退守防線，還是持續祭出無限量買美元政策堅守防線，大家都很關注」，匯銀主管說。

今年下半年來新台幣匯率居高不下，主要是相較美元供給充沛。匯銀主管還說，台股指數近日高檔整理，外資則是有買有賣、操作方向不明顯，新台幣匯率後市除外資動向、出口商賣壓外，央行守匯態度更是關鍵。對於出口廠商屢屢反應新台幣匯率太強勢，央行日前以長短期數據加上多張圖表解釋，台灣傳產貨品今年出口衰退，主要受國際需求疲弱影響，新台幣匯率並非影響這類產品出口表現的主因。

台幣匯率 新台幣 央行

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