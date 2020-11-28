聽新聞
test
0:00 / 0:00

236億 開發金買中壽股權

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

開發金控昨（27）日董事會決議，二度公開收購中國人壽股權，預定以每股23.6元公開收購中壽10億股，總金額236億元。完成後，開發金對中壽持股比率從目前34.82%拉高至過半的近56%，可增加認列中壽盈餘。

開發金在2017年9月第一次公開收購中壽，以308億元收購25.33%股權，將中壽納為子公司，加計本次公開收購，合計已砸下544億元。但對能否達到金管會要求在2022年6月以前達到100%控股，以及這次公開收購的開始時程，並沒有給予具體答案。

開發金發言人、副總經理張立荃表示，這次先收購到持股五成以上，對主管機關承諾期限，開發金會持續視市場狀況和自身條件進行相關規畫，公開收購案啟動時程要等主管機關核准後再公布。

開發金這次以每股價格23.6元公開收購中壽股權，中壽過去20日簡單算數平均數計算，每股平均價20.14元，溢價率17.2%，以昨天收盤價計算則溢價約14.28%。

張立荃指出，收購資金236億元主要來自日前董事會決議發債100億元，以及子公司凱基證券、開發資本各自減資15億元上繳，其餘約100億元差額以自有資金搭配部分融資額度支應，絕對不會超過法定要求的雙重槓桿比率等財務要求。

開發金指出，公開收購中壽股數目標預定10億股、21.13%，最低收購數量2.36億股、5%，取得主管機關核准後，將另行召開董事會開始公開收購，依慣例在三個月內完成。

開發金表示，2017年9月開發金已公開收購中壽股權8.8億股、持股比率25.33%，加計子公司凱基證持有中壽部位，合計可控中壽34.82%，如本次公開收購取得21.13%，對中壽持股將達55.95%，使中壽成為開發金持股過半的子公司。

中壽 開發金控

延伸閱讀

開發金擬公開收購中壽股票 每股23.6元收購10億股

合併中壽時程敲定？開發金晚間重訊說明

開發金控為藝術創生 龐畢度美學紮根偏鄉

因應氣候變遷 開發金籌組氣候韌性金融產學大聯盟

相關新聞

開放銀行邁步 進入第二階段

財金公司董事長林國良昨（27）日指出，開放銀行將進入第二階段「消費者資訊查詢」，財金公司特別邀請六家第三方服務（TSP）...

236億 開發金買中壽股權

開發金控昨（27）日董事會決議，二度公開收購中國人壽股權，預定以每股23.6元公開收購中壽10億股，總金額236億元。完...

創新金融 ATM幫你點光明燈

金融博覽會昨登場，多家金控與金融科技業者展出創新金融科技。會場亮點包括訂閱式零錢投資、ＡＩ智能算命、ＡＴＭ點光明燈、ＶＲ...

金融博覽會 富邦打造5亮點

台北金融博覽會昨天登場，富邦金控攜手子公司台北富邦銀行、富邦人壽、富邦產險、富邦證券、富邦投信以「富邦帶你一起Run」為...

企業生日快樂／國際奉獻日 保德信為公益盡心

保德信投信深耕台灣，除展現金融專業，整合全球資源提供多元化的理財商品，更以企業社會責任為核心價值，透過每年「國際奉獻日」...

企業生日快樂／長期投資…保德信像跑馬拉松

保德信投信為資產管理業者保德信投資管理（PGIM）在亞洲市場中的重要據點，保德信投信總經理張一明指出，滿足客戶不同的投資...

企業生日快樂／保德信投信 做大退休理財商機

保德信投信以紮實的台股研究奠定基礎，同時也借重集團國際投資經驗與商品，持續完備資產管理各服務面向，保德信投信總經理張一明...

開發金收購中壽／疫情攪局 影響控股進度

開發金控宣布再次公開收購中國人壽持股，但還沒達到百分百控股目標。法人指出，開發金延緩收購的進度，主因是可能衝擊壽險業的國...

中信金FinTech服務零時差 打造創新金融應用

2020台北金融博覽會昨（27）日在台北世貿一館盛大開展，受邀參展的中國信託金控以「中國信託 隨你數位」為主軸，整合銀行...

開發金搶當ESG領頭羊 推動氣候韌性金融產學大聯盟

為對外呈現開發金控致力ESG、推動普惠金融及數位金融科技創新的成果，開發金控昨（27）日在2020金融博覽會以永續主題，...

台幣28.5 下周一攻防

中央銀行能否守住28.5元「彭淮南防線」，下周一（30日）為關鍵之日。受出口商月底積極拋匯影響，新台幣匯率昨（27）日盤...

逾70歲投資人設交易門檻 期貨公會澄清自律規則

期貨公會針對70歲以上交易人設有期貨交易門檻的自律規則風波未平，頻遭投資人投書抗議，期貨公會昨（27）日再次澄清表示，此...

熱門新聞

開發金擬公開收購中壽股票 每股23.6元收購10億股

員工曝神秘數字揭曉「台積電分紅」 網推算大驚：年薪41個月

開發金19時30分開記者會 說明公開收購中壽

矽品董事長林文伯請辭交棒 蔡祺文接任新董座

統一入主葡萄王成前十大股東 攜手擴展全球保健市場

財股一週／華航最新塗裝出爐 新台幣可能突破「彭淮南防線」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。