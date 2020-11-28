236億 開發金買中壽股權

開發金控昨（27）日董事會決議，二度公開收購中國人壽股權，預定以每股23.6元公開收購中壽10億股，總金額236億元。完成後，開發金對中壽持股比率從目前34.82%拉高至過半的近56%，可增加認列中壽盈餘。

開發金在2017年9月第一次公開收購中壽，以308億元收購25.33%股權，將中壽納為子公司，加計本次公開收購，合計已砸下544億元。但對能否達到金管會要求在2022年6月以前達到100%控股，以及這次公開收購的開始時程，並沒有給予具體答案。

開發金發言人、副總經理張立荃表示，這次先收購到持股五成以上，對主管機關承諾期限，開發金會持續視市場狀況和自身條件進行相關規畫，公開收購案啟動時程要等主管機關核准後再公布。

開發金這次以每股價格23.6元公開收購中壽股權，中壽過去20日簡單算數平均數計算，每股平均價20.14元，溢價率17.2%，以昨天收盤價計算則溢價約14.28%。

張立荃指出，收購資金236億元主要來自日前董事會決議發債100億元，以及子公司凱基證券、開發資本各自減資15億元上繳，其餘約100億元差額以自有資金搭配部分融資額度支應，絕對不會超過法定要求的雙重槓桿比率等財務要求。

開發金指出，公開收購中壽股數目標預定10億股、21.13%，最低收購數量2.36億股、5%，取得主管機關核准後，將另行召開董事會開始公開收購，依慣例在三個月內完成。

開發金表示，2017年9月開發金已公開收購中壽股權8.8億股、持股比率25.33%，加計子公司凱基證持有中壽部位，合計可控中壽34.82%，如本次公開收購取得21.13%，對中壽持股將達55.95%，使中壽成為開發金持股過半的子公司。