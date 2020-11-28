開發金收購中壽／疫情攪局 影響控股進度

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北報導

開發金控宣布再次公開收購中國人壽持股，但還沒達到百分百控股目標。法人指出，開發金延緩收購的進度，主因是可能衝擊壽險業的國際會計準則IFRS 17將上路，加上今年新冠疫情爆發，中壽雖創獲利新高，開發金海外投資卻承受評價損失之痛，換股導致股本膨脹有負面影響，開發金想百分之百控股中壽仍好事多磨。

開發金完成這次公開收購後，對中壽持股拉高到五成，中壽對開發金的獲利貢獻度將再提高六成，控制權也進一步提高。中壽績效不錯，對開發金資本使用效率與ROE都有所助益。集團內各子公司有機會更多方面合作，強化集團經營綜效。

併購公司的模式，不外乎現金收購、換股或是兩者搭配等模式，開發金集團只有初期由子公司凱基證券轉投資持有中壽，後來開發金提高對中壽持股就採公開收購，主要應是考量換股價格與股本膨脹等因素。

開發金控 中壽

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