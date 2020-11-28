企業生日快樂／保德信投信 做大退休理財商機

保德信投信以紮實的台股研究奠定基礎，同時也借重集團國際投資經驗與商品，持續完備資產管理各服務面向，保德信投信總經理張一明指出，保德信投信為集團在亞洲市場中的重要據點，未來會持續耕耘在地市場，鎖定退休理財商機。

全球前十大資產管理業者保德信投資管理（PGIM）資產管理規模逾1兆美元，其隸屬於美國保德信金融集團（Prudential Financial），據點遍及全球四大洲，保德信金融集團的標誌是「直布羅陀岩」，以「穩健、堅強、專業」代表核心經營理念，是保德信金融集團145多年的DNA，而保德信投信也同樣沿襲此一文化。

開發商品 追求穩定報酬

保德信投信為保德信投資管理在亞洲市場中的重要據點，成立於1992年，前身為元富投信，2000年加入保德信金融集團，2001年更名為保德信元富投信，2004年再更名為保德信投信。

公司產品線由台股起家，當中，保德信高成長基金於1994年成立，為公司成立最久的基金，穩健的報酬表現，使其身居市場上具代表性的台股基金之一。

自2002年開始，保德信投信看向全球，當年成立保德信全球醫療生化基金，新台幣近百億元規模，是目前境內最大的生醫基金，隨後又陸續發行全球基礎建設、全球消費商機、拉丁美洲以及中國相關基金。

後來為因應巿場景氣循環，以及在為達到可依投資人本身狀況來給予專屬理財配置建議的目標下，保德信投信近年除募集固定收益相關基金，也開賣PGIM美國公司債基金、PGIM JENNISON全球股票機會基金等PGIM境外基金，開拓產品深度及廣度。

基金商品開發腳步不停歇，績效表現也是經營重點，張一明指出，做為主動式的資產管理公司，來自市場和同業的挑戰有增無減，不過，壓力亦是動力，公司恪守長線穩健原則，不追求「目標報酬率」，而是重視「風險調整後的報酬率」，並全力使基金在績效上長期超越大盤，提升商品競爭力、吸引力。

統計至今年9月，保德信投信基金規模逾新台幣700億元，排名居中段班，全權委託則逾1,200億元，居市場第四，服務客戶人數達8萬餘人（含自然人及法人），定期定額扣款人數以及今年以來累計定期定額金額皆居同業排名前十強。

圖／經濟日報提供

張一明指出，保德信投信有穩定的定時定額投資金額，原因不僅是商品具有一定的績效，符合市場需求，也因公司立下長期投資的堅持，為品牌形象定錨，使投資人願意長期投入，形成正向循環。

保德信投信未來續以長期理財服務為主軸，退休理財為主要發展的領域。

張一明認為，勞退出水速度大於入水速度，仍有不平衡的情況，且目前來看也難以靠加強投資績效來彌補；此外，根據保德信投信退休理財調查發現，僅一成受訪者完成退休準備，多數受訪者仍在準備中，因此退休理財市場仍有改善發揮的空間。

積極搶市 化被動為主動

不過，張一明表示，台灣民眾退休意識已在覺醒，但行動力明顯不足，退休金的準備不能只靠政府、企業，也要靠自己，退休是每個人都會經歷的生涯階段，若要有理想品質退休生活，退休後所得替代率須達六至七成。

因此，建議每個月提撥一定金額做為退休資金，透過定期定額、平均成本的方式操作，並以分散原則做風險管理，隨著年齡變化，資產配置也可有所不同，從職場初期到退休晚期，投資策略可從積極逐步轉向穩健、保守。整體來說，只要能善用投資工具、盡早規畫，就愈有機會達到退休金目標。

保德信投信為滿足退休理財需求，除調整產品線，將部分股票型、組合型基金汰弱留強，也會在往後針對相關議題做更多的教育推廣。

張一明指出，過去20年，被動取得資訊後再做決定的客戶占市場多數，因此資產管理業大多就此發展，但現在投資門檻下降，自行操作的客戶增加，公司也會隨客戶特性的變化做調整，從被動產品提供者轉型成主動的理財資訊供給方。

線上及線下行銷和通路也是調整的重點，張一明說明，銀行是重要的平台，但不會是唯一的平台，保德信投信未來會持續開拓其他通路，以擴大接觸客戶的範圍。