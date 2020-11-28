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企業生日快樂／長期投資…保德信像跑馬拉松

經濟日報 / 記者黃力／台北報導
保德信發展多元商品，成立印度機會債券基金。（本報系資料庫）
保德信發展多元商品，成立印度機會債券基金。（本報系資料庫）

保德信投信為資產管理業者保德信投資管理（PGIM）在亞洲市場中的重要據點，保德信投信總經理張一明指出，滿足客戶不同的投資與財務需求，是致力深耕台灣資產管理業的目標。以下是專訪紀要：

問：保德信投信的經營文化？

答：資產管理公司有投資哲學、人力、流程、績效等面向，保德信投信強調透過投資流程將員工的質與量轉化為投資績效，而更重要的是，投資如馬拉松，要有步調有計畫，因此公司奉行長期投資主義，不僅看每季的市場起伏，更以景氣循環的角度檢視資產。

隨著市場行情更迭，以及資產發展多樣化下，保德信投信除股票型產品外，近年來也不斷推出固定收益型商品，如印度債券、美國投資等級債基金等，未來也會介紹集團的投資策略給台灣投資人，並引進PGIM境外系列基金的產品，讓產品線更完整與多元化。

問：理財需求持續提升，要如何運用基金配置？

答：保德信投信積極提供各式服務選項滿足基金投資的需求，其中的「保德信168循環投資法」，就是為基金長期投資人提供加強風險控管的服務，投資人既能保有定期定額投資基金的功能，又增加不定額扣款的功能。

這即是簡單母子基金投資觀念，投資人可將其概念套入自身的基金配置，使持有的資產有核心也有衛星配置。核心資產就是以長線來看波動度較低之標的，如固定收益會是資產配置的根本，衛星資產則配合市場變動，或是布局具周期性變化的特殊產業，如全球能源等。

透過核心和衛星基金相互搭配，只要投資人隨時覺得有機會的時候，就可投資於衛星基金，等到獲利了結或停損停利再回到核心基金，透過這種周而復始的母子基金投資，讓資產部位逐步成長。

根據統計，如果從2010年中起採用168循環投資法至今年中，以美國投資級企業債搭配台股與A股基金，整體報酬率達101%，但若僅以傳統定期定額投資台股基金，同期間的報酬僅為168循環投資法的一半左右。

問：後疫情時代浮現哪些投資契機？

答：危機總能改變當前市場競爭局勢，創造新的贏家和輸家。在疫情延燒之前，全球各大企業就力圖擺脫過去有形資產的窠臼，將這些有形資產如工廠、機械設備和辦公地點等轉化為智慧資產的形式，並更專注智慧資產的研發，如智慧財產權、軟體、互聯網和量子運算。

如今，智慧企業占歐洲標準普爾350指數比重約70%，而在美國標準普爾500指數價值比重則高達85%。企業加速轉型智慧企業是解封之後最重要的商業結果之一。

舉例而言，不僅是市場主流消費品牌，甚至連高端奢侈品牌都陸續採用D2C（Direct-to-Consumer）方式，直接在網站上向消費者銷售商品，至於那些無法採用D2C的零售業者，就可能無法在這波疫情中存活。

在疫情期間，雲端使用量暴增，特別是因疫情而實施隔離的地區，如微軟雲端需求量即增長八倍，成長幅度顯著。

雲端應用多元，線上工具即是其一，人與人之間透過數位方式有效率進行各種互動和會議，預期相關工具的使用率在疫情過後仍將維持一定水準。

另可留意的是，疫情期間的居家隔離使遊戲、線上節目、網路電視應用等出現爆炸式的成長，雖然並不是所有新用戶都會在解封後維持訂閱，但人類行為存在著遲滯現象，也就是說，即使在這些催化因素消失後，習慣的改變也會維持很長一段時間。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

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