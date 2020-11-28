企業生日快樂／國際奉獻日 保德信為公益盡心

保德信投信深耕台灣，除展現金融專業，整合全球資源提供多元化的理財商品，更以企業社會責任為核心價值，透過每年「國際奉獻日」（GVD,Global Volunteer Day）的舉辦，以實際行動實踐在地關懷，由保德信投信員工及眷屬投身公益、奉獻愛心，藉以發揮拋磚引玉之效，帶領更多人加入公益服務的行列。

保德信投信國際奉獻日始於1995年10月28日，此後的每年10或11月固定發起舉辦，共有超過20國共襄盛舉，已成為保德信金融集團的重要傳統。國際奉獻日在今年已邁入第28年，透過各地員工無私奉獻與熱心參與，讓愛心公益不再只是口號，而是起身而行地實踐社會關懷，目前全球已有將近4萬名員工投入，藉由深耕服務、貢獻在地，將正面能量傳遞出去，有效發揮企業影響力與價值。

保德信投信近年前往新北市淡水探望愛德養護中心的住民，進行靜態服務與動態活動，落實弱勢關懷，也到伊甸舊衣回收中心擔任志工，將先前於公司內部募集的二手衣物進行整理分類，藉由衣物與物資的捐贈與義賣，幫助社會上的弱勢家庭。

今年則是與家扶基金會合作，活動內容為耶誕心願募集，以實現家扶孩童耶誕願望為活動理念，為家扶孩子募集耶誕禮物。

除志工活動外，自2008年起，保德信投信已累積捐款近540萬元，動員達1,600人次，期盼能幫助社會上更多需要幫助的人。

保德信投信指出，透過投身公益活動以及捐款，發揮企業正面影響力，希望號召更多民眾參與志工服務，用實際行動為社會盡一份心力，幫助更多的失能家庭及有需要的弱勢族群獲得更好的協助。

對外展現企業愛心，對內也不忘體恤員工，在疫情危機還未解除下，全球處於緊張情緒，保德信日前提供「幸福防疫假」，讓同事擇日休假，期望緩解同仁疫情期間因工作而產生的焦慮或疲勞，以維持身心靈的健康狀態。

每位同仁是保德信最重要的資產，保德信指出，維持員工健康是首要考量，因此將持續透過各種方式如居家工作、異地或隔離辦公室等工作型態，提供同仁支持與協助，讓同仁除擁有安全工作環境，也讓身心皆獲得安全保障。