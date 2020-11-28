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逾70歲投資人設交易門檻 期貨公會澄清自律規則

經濟日報 / 記者周克威／台北報導

期貨公會針對70歲以上交易人設有期貨交易門檻的自律規則風波未平，頻遭投資人投書抗議，期貨公會昨（27）日再次澄清表示，此次修改自律規則主要是為保護年長者，重點不在交易人期貨交易經驗多寡，而在於風險發生時，交易人補保證金的能力及是否影響未來生活品質，如果70歲長者符合修訂後規定，可依意願從事期貨交易，並無其他任何限制。

反之，交易人若資產規模不大且無經常性收入（退休金為維持生活所需不宜計入）的年長者，即不符財力要求，僅能從事損失有限的選擇權買方交易。

此一自律規則遭年長投資人以「年歲歧視」抗議已逾一個月，證券人士指出，除令市場質疑這是特定團體放話，也同時讓證期局的市場管理能力面臨挑戰。

主要是台股市場下半年來不平靜，部分券商疑似外資當沖動作引發連串爭議事件，又引發券商程式交易「黑盒子」與市場交易公平原則遭到挑戰的案外案；又有公司高層無預警走人，股票面臨下市，投資人股票變壁紙。

期貨市場也傳出公會修訂自律規則，引發投資人抗議年歲歧視之舉。

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