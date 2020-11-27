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全面脫貧？「十三五」期限倒數，中共稱貧困縣「清零」

原油兩倍槓桿ETF本月來飆漲66% 銅ETF同步走高

經濟日報 / 記者張瀞文／台北即時報導

美國大選底定，疫苗傳佳音，油價持續從低檔反彈，街口布蘭特油正2（00715L）本周狂漲17.4%，連續三周登上所有ETF漲幅冠軍，累計從本月初低點已飆漲66%。另外，元大S&P石油漲6%，為本周所有ETF漲幅第四名。相反的，元大S&P原油反1則跌6.8%，為所有ETF績效最後一名。

受惠於經濟可望復甦，銅價達到七年來高點，街口道瓊銅本月以來價量翻揚，本周漲4.5%，目前價格已到2018年底成立以來新高。其他商品ETF表現疲軟，街口S&P黃豆漲多拉回，黃金及白銀ETF則因為避險資金撤出而走弱，元大S&P黃金正2全周大跌6.4%，為所有ETF倒數第二名。元大道瓊白銀下挫4.3%，為倒數第三名。

日股受惠於經濟復甦、企業獲利好轉、明年舉辦奧運等題材，日經225指數漲到29年半來新高。相關日股ETF水漲船高，富邦日本正2大漲7.8%，為本周所有ETF漲幅亞軍。三檔原型的國泰日經225、元大日經225、富邦日本則都有約4%的漲幅。

台股再創歷史新高，反向ETF成交最活躍。在27日，元大台灣50反1以11.4萬張的成交量排第一，再來是街口布蘭特油正2的9.2萬張、富邦VIX的5.4萬張、元大滬深300正2的5.2萬張、國泰永續高股息的1.4萬張。

ETF 元大

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