開發金擬公開收購中壽股票 每股23.6元收購10億股

開發金控（2883）今（27）日晚間宣布將再次公開收購子公司中國人壽的計畫。開發金今天召開董事會，會中決議以公開收購方式轉投資中國人壽之普通股股權，暫定公開收購對價條件為每1股中國人壽支付現金新台幣 (下同) 23.6元，本次預定公開收購10億股，即中國人壽已發行股份總數之21.13%；如順利則持有中壽股權比率將達約56%。

此次公開收購對價條件已委請資誠聯合會計師事務所出具價格合理性意見書；本次對價相對於中國人壽過去20日簡單算數平均數每股平均價20.14元，溢價率為17.2%。

開發金控表示，106年9月已透過公開收購方式轉投資中國人壽股權880,000仟股，約中國人壽已發行股份之25.33%，完成後中國人壽已成為開發金控之壽險子公司。加計子公司凱基證券已持有之中國人壽股權，目前開發金控對中國人壽之綜合持股比例約為34.82%，倘本次公開收購可取得預定收購數量，加計本次取得之21.13%，綜合持股比例將達55.95%，中國人壽將可成為開發金控持股過半之子公司。