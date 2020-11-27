數位金融成女性新寵 永豐：女性交易筆數較男性高50%

數位金融工具正夯，更成為女性理財最新選項！永豐銀行表示，本（11）月初推出「換匯優利定存」數位服務，線上換匯加外幣定存一次到位，推出後獲得用戶熱烈迴響，又以外幣資產配置的主流貨幣美元的承作比例最高，約占9成，其次為國人偏好投資理財交易部位的人民幣。

其中，女性客戶交易筆數較男性高出50%，展現女性運用數位理財工具的積極態度；永豐「換匯優利定存」可使用包括新台幣在內的14種貨幣線上直接兑換美元、歐元、人民幣、日圓及澳幣等5種外幣並同時承作外幣定存，結合「永豐11月感恩慶」活動，全月皆享11%（7天期）年息優利，限時優惠至11月30日截止，讓客戶的短期資金效益最大化。

高利定存最受女性青睞 數位理財積極度高於男性

永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，去（2019）年陸續於網路上推出三波美元高利定存快閃專案，年利率最高達9.99%，吸引眾多精打細算的數位理財族搶進，統計顯示，女性使用數位理財工具的比例都較男性更為積極主動，也對「高利定存」的關鍵字格外敏銳，專案利率越優惠、女性搶購也越踴躍。

今年首推「換匯優利定存」服務，讓民眾一鍵變身外幣定存族，並限時推出年利率11%（7天期）的優惠，再次吸引女性用戶青睞，交易筆數較男性多出50%，其中又以30歲到50歲女性最為積極，交易筆數占整體女性用戶超過6成。