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富邦華一銀今公告發行三年期金融債券44億元 利率4%

經濟日報 / 記者葉憶如 / 台北即時報導

富邦金（2881）今（27）日輸入公開資訊觀測站，代旗下富邦華一銀行公告發行2020年度第二期金融債券人民幣十億元，換算折合新台幣約44億元，為三年期債，發行利率為4%。

富邦金表示，此次公告是補充去(2019)年元月18日富邦華一銀行董事會決議內容，擬發行2020年度第二期金融債券，每張面額為人民幣100元，按面額平價發行，發行期限為三年，自2020年11月27日起至2023年11月26日止，發行利率為4%。

此次發行金融債券募得價款的用途及運用計畫是優化富邦華一銀中長期資產負債匹配結構，增加穩定中長期負債來源，並支持新增中長期資產業務的開展，將採餘額包銷方式，公司債受託人為中央國債登記結算有限責任公司，由中信證券、中國銀行、上海浦東發展銀行、招商銀行及江蘇銀行三家機構承銷或代銷。

富邦金11月中旬才代富邦華一銀行公告二大募資案，包括將辦理10億人民幣現金增資及發行等值20億元人民幣的無固定期限資本債券，合計擬募得30億元人民幣，用做強化富邦華一銀行資本結構與補充其他一級資本之用。若再加上此次第二期金融債10億元人民幣，總募資金額累計將達到40億人民幣，折合新台幣將達到176億元。

富邦華一銀行前十月稅後純益達新台幣18.01億元，年成長48%，主要受惠淨利息收入帶動。富邦華一銀行布局大陸12個城市，已成為大陸網點數量最多、服務範圍覆蓋最廣的台資銀行。寧波分行11月3日正式開業，這是富邦華一銀行在長三角第17家、也是在大陸設立的第27家網點。

富邦金 一銀 人民幣

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