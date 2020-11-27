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旺旺友聯：秋遊加保旅平險 玩得更安心

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

秋遊賞楓季節來臨。今年因為疫情關係，無法出國旅遊，全民轉而瘋國旅，台灣有很多賞楓好去處，如奧萬大、太平山及司馬庫斯等，不管是包車賞楓、溫泉賞楓還是健行賞楓，甚至參加登山團深入山林，都能盡情享受台灣各地的美麗風景。

在規劃行程中，大多數國人在規劃國內旅遊時無形中低估了國內旅遊的風險而忽略投保旅平險。

旺旺友聯產險建議不要因為國內旅遊短天期，就認為不須要投保，國人應有正確的風險意識，投保旅行平安險給自己多一份保障，不是為了自己而是為了家人，萬一發生意外事故也會減輕家人的負擔。

以旺旺友聯產物新旅行綜合保險國內加值型保險金額200萬元的醫療20萬元為例，兩天的行程，每人僅需70元，約莫是一杯手搖杯的價格，就能享有意外身故、失能、傷害醫療及第三人責任保險等旅遊時常遇到的基本保障，而第三人責任保險風險更是在旅遊期間經常見到。

例如，旅行期間可能因小朋友難免行為調皮，發生不小心打破餐廳的餐具或飯店的擺設等情況，被餐廳或飯店業者請求賠償時，第三人責任保險就適時發揮作用代被保險人付賠償之責，也避免影響到同行團員出遊的興致。

此外，若參加離島行程，更可投保加值型項目，內容有第三人責任、重大燒燙傷、班機延誤、行李延誤及行李遺失補償等保障。

趁著舒適宜人的秋日時光，為自己規劃一個完善而安心的賞楓假期，帶著全家大小一起出遊感受秋季楓情吧。

保險金 疫情

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