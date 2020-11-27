投保溫馨叮嚀：證券ETF與期貨ETF 投資策略大不同

阿榮是個上班族，已有多年的股票交易經驗，ETF也是其選擇的投資標的之一，長期投資再加上配息也獲得一些投資收益。

近幾年來ETF的選擇性越來越多，連石油、黃金都有ETF可以買，阿榮注意到有些ETF被歸類為期貨ETF而產生一些疑問，這種ETF也像0050這種ETF適合作為長期投資的標的嗎？有什麼風險或應該特別注意的事項嗎？

投保中心表示，一般的ETF(證券ETF)係以投資一籃子股票之方式追蹤、模擬或複製指數表現，台灣係以台灣50最具代表性；而期貨ETF係以投資期貨契約方式來達到追蹤、模擬或複製指數表現之效果。基於股票交易與期貨交易方式及特性上的不同，故證券ETF相較於期貨ETF，或槓桿性、反向型ETF等以期貨作為投資標的的ETF，在商品結構、風險及特性上有諸多的差異性，投資人可由ETF證券代碼來進行區別，第6碼為U是屬期貨ETF，槓桿型為L，反向型為R。

以期貨為投資標的的ETF，基於期貨是有一定到期日的契約， ETF管理人在操作過程中需要進行轉倉，將持有即將到期契約轉換至其他月份契約，然因同一時間、同一商品而不同到期日的契約價格存在價差，故將產生轉倉成本，另較頻繁的調整部位亦有較多的交易成本，長期累積下來，對於基金淨值將產生一定的耗損，故不建議將期貨ETF作為長期投資之標的。

投保中心進一步指出，現行掛牌的ETF類型多元，投資人若欲入手未曾交易過的ETF，均建議先行透過公開說明書來對於產品特性有一定的掌握。另部分商品在實際交易前要求簽署風險預告書，另有部分商品更對於投資人有適格性限制，投資人於接獲風險預告書或發現有適格性限制之要求時，應明瞭該類商品顯較一般商品具備更高的風險性，投資人宜再三審視對於商品特性的掌握程度、風險何在及自身風險承受程度等因素，再行決定是否進行投資。

以下再列舉投資以期貨為投資標的的ETF時，宜特別注意的關鍵概念。首先，當追蹤標的係期貨，雖與現貨價格通常連動性高，但是期現貨價格間通常存在一定差異且未必同步；另連結國外有價證券或期貨相關之標的指數，並沒有漲跌幅限制；再者，ETF的淨值報酬率與所追蹤的指數表現之間可能存在追蹤偏誤，特別是槓桿型、反向型ETF基於每日調整曝險部位，以及前述之轉倉成本及交易成本等因素，追蹤偏離程度往往較大；此外，ETF的真正價值為淨值，由市場供需力道決定的市價理論上應趨近淨值，當兩者偏離過大呈現折溢價不合理時，以過高的市價買入，一旦市價回歸貼近淨值時，將易成為造成損失之因子。

操作建議上，建議先行觀察潛在投資標的一段時間，留意市價與淨值間的折溢價情形、買賣價差及流動性、ETF與所追蹤指數績效表現之差異等因素，掌握個別ETF之特性後再進行投資決策，並避免投資初期投入過高比重之資金；此外，期貨ETF本身即具備槓桿效果，投資人若融資融券方式再放大槓桿倍數，風險亦將隨之提高，宜謹慎為之。