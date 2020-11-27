「開放銀行」第二階段 財金公司與TSP業推創新金融科技

台北金融博覽會於11月27日至11月29日於世貿中心展覽一館盛大展開，財金公司協同集中保管結算所、遠傳電信「friDay理財+」、麻布記帳、CWMoney理財筆記、好好投資、錢管家等六家第三方服務提供者(Third-Party Service Providers，TSP業者) ，特以「創新、共榮、普惠」為主題，共同展出「開放API-公開資料查詢、消費者資訊查詢」及「金融區塊鏈函證」等新興數位金融服務應用，展示金融與科技跨業交流合作，創新金融服務。

「開放API」改變傳統「數據(DATA)」交換模式，使金融機構與TSP業者得以藉由「數據交換」創造資料價值，共同開拓創新商品及服務，同時消費者也擁有個人資料的主導權，以客戶需求為主軸，營造金融產業、TSP業者及消費者三方互利共榮。

配合金管會「開放銀行」三階段開放政策，財金公司自108年6月起協同金融機構與TSP業者，制訂「開放API」技術及資安標準，規劃建置「開放API平台」，並於108年9月正式上線；大幅節省TSP業者、金融機構系統介接之建置與維護成本，並降低數位創新服務導入門檻，藉此激盪出更多元及創新的新興金融服務。

「開放銀行」第一階段為「公開資料查詢」，目前計有25家金融機構、7家TSP業者加入本階段「開放API平台」服務，截至109年10月止，累計發查交易量約1,430萬筆、平均每月發查交易量約110萬筆。

本次主要展出成果為「開放銀行」第二階段「消費者資訊查詢」之創新服務應用場景，特別邀請6家TSP業者，包含：臺灣集中保管結算所、麻布記帳、CWMoney理財筆記、好好投資、遠傳電信「friDay理財+」、錢管家等共同展出，相關服務應用包含：查詢台外幣存款帳戶餘額/交易明細、查詢信用卡帳單資訊/交易明細等服務。

在金管會的指導下，財金公司將賡續配合政策，辦理「開放API」第三階段技術及資安標準研訂，攜手業者共同打造金融科技生態環境，期透過「開放API」金融數據共享，進一步落實金融科技創新，推展普惠金融。

財金公司自107年12月協同金融機構、會計研究發展基金會及會計師公會全聯會共同推出「金融區塊鏈函證」服務，為全球首創且為國內金融區塊鏈應用正式商轉之首例，成功解決紙本函證資料耗時費力，易填寫錯誤，且有遺失、偽造及舞弊之風險，對於提高國內審計作業效率有顯著的成果；並於今(109)年成功將「銀行函證」擴展至「票券函證」及「企業稽核」等領域。

「金融區塊鏈函證」服務推出以來，廣獲產、官、學、研界熱烈迴響，參與金融機構計39家，分行數涵蓋率已達9成以上，加入企業家數已近3萬家。傳統紙本詢證函回覆需10天到14天，透過「金融區塊鏈函證」服務，詢證函平均回覆天數為3天，最快0.5天，詢證函效率顯著提升；本服務更榮獲108年資訊月百大創新產品獎、109年證期會金椽獎優等獎等獎項肯定。

此外，藉由「金融區塊鏈函證」的落地商轉，運用區塊鏈特性辦理「資料交換」的應用模式，已經成為國內產業發展區塊鏈科技應用的典範，引領產業應用區塊鏈技術創新服務之風潮。