用AI算命、ATM點光明燈 金融博覽會6大亮點全亮相

金融博覽會今正式登場，多家金控與金融科技業者接連展出多項創新的金融科技。亮點包括首創訂閱式零錢投資服務、「AI智能算命」、「林祖媽ATM」用ATM就能點光明、VR未來傢俱商城、理財型房貸智能估價、Apple Business Chat創新應用技術等，一開幕現場就擠滿人潮，希望能體驗新的金融服務。

中信銀行今年首度展出的Apple Business Chat創新應用技術，吸引不少人關注，讓客戶可透過Apple裝置上的Messages應用程式就可完成到分行領取號碼牌、叫號提醒、表單填寫等；國內首創的訂閱式零錢投資服務「嵐山豬豬」，將投資融入日常生活，刷卡同時累計零錢到虛擬撲滿，累積100元以上，將自動從綁定帳戶扣款並進場投資基金，讓小資族用零錢就可無痛理財。

台灣人壽則首度曝光結合命理的「AI智能算命」，蒐集上百種掌紋進行AI模型比對，規劃合適的人生保險方案。台壽保產險則展示即將推出的碎片化車險及視訊理賠功能，一改過去車險一年一保的方式，改為以「天數」來投保車險，而客戶在車禍事故當下可透過手機與客服視訊連線，回報車損狀況並進行理賠立案，客服也可同步提供外撥連繫拖吊、報警、業務人員等。

國泰金攤位以國泰世華銀行展出的「林祖媽」ATM最吸睛，讓民眾不再需要到廟裡人擠人，透過ATM就可以點光明燈、太歲燈及發財燈，「林祖媽」還可測今日運勢；另一項主題ATM是最暖男神ATM「倪得菜」，主打掃臉就能進行金融交易，還能現鈔繳信用卡費、保費、電信費等帳單。

國泰金也特別搬來ROBO快閃咖啡車，讓民眾用一杯咖啡的時間，就能運用智能投資踏出投資第一步；許多民眾也參加Cathay Walker走路變健康，國泰產險則秀出超快速網路投保操作；國泰證券與國泰投信，也分別針對小資族、退休族群及所有年齡層的投資客，帶來定期定額存股及最新的「黑科技投資」趨勢。

台新金今年則主打VR技術，與特力集團合作，透過VR技術打造了未來傢俱商城，吸引了許多好奇的民眾爭相排隊體驗，多數人對於VR傢俱館中可以隨喜好更換傢俱品項、顏色，材質，快速準確的挑選適合自己的傢俱擺件感到新奇有趣，台新銀行也推出全台首個VR結帳模擬流程，讓體驗者從挑選傢俱到結帳，都能在虛擬商城中直接完成，同時還能依照自己的購物需求，選擇專屬的優惠推薦以及分期、貸款服務。

日盛金則專攻股市，展出旗下日盛證券打造的國內唯一股票評價APP，規劃一系列「完整投資解決方案」，在展區現場設置多款互動式遊戲讓民眾親臨體驗，在現場攤位區也展示獨家取得美國CBOE授權提供美股即時報價「日盛Smart」美股通，透過美股通，不僅報價直觀，操作介面友善，與庫存個股有關的新聞一頁呈現，讓投資人不用擔心錯過個股重訊；日盛銀行最大亮點則是「理財型房貸智能估價」，透過這套系統，未來民眾在申辦理財型房貸時，可立即得知銀行端的估價金額，相較傳統人工估價作業需要1至2個工作天，會來的便利與有效率。