快訊

撂話要1打35 陳柏惟今被林為洲架脖3秒拉開

7個月以來單日確診14人創新高 其中12人同搭印尼毒班機

金融博覽會登場 三大亮點帶你一次看

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
雖然尚未開幕，樂天國際銀行也來展出未來純網銀可能呈現的輪廓。圖/仝澤蓉攝影
雖然尚未開幕，樂天國際銀行也來展出未來純網銀可能呈現的輪廓。圖/仝澤蓉攝影

2020台北金融博覽會今（27）日起至29日，一連三天在台北世貿一館舉行，這場宛如金融業嘉年華的盛會，各大金控出奇招，端出最新金融科技，以及摩登時尚展館，逛一趟可以看到最聰明的ATM，接收最新的理財趨勢。

ATM無疑的是金融博覽會的最大亮點，中國信託銀行「新一代ATM」配置直立式19寸觸碰螢幕，以更貼近手機介面的方式，讓使用者操作ATM時就像操作手機一般的滑動點選，還可在交易中即時查詢餘額，透過ATM綁定LINE官方帳號，在ATM完成提款轉帳交易會即時以LINE通知。

看過林媽祖ATM嗎？國泰世華與多家香火鼎盛的宮廟合作，打造能安太歲 、點光明燈的「地機主」ATM，民眾可以使用金融卡或者現鈔透過ATM完成安太歲、點光明燈、智慧燈，如果交付大鈔，ATM還會找零。另外，由於國泰世華ATM於全聯福利中心布點，特別體貼買菜逛超市，大包小包沒手拿金融卡的婆媽們，國泰推出暖男神ATM「倪得菜」，掃臉就可以進行金融交易，還具備繳款機功能，可現鈔繳卡費、保費電、電信費等帳單。

疫情下理財更重要，永豐金今年把展館設計成一座酒吧，請到專業調酒師坐鎮，讓投資人一邊飲用特調，一邊了解永豐數位帳戶大戶DAWHO、各種API（生活繳費、消費支付、身分認證、開放銀行）、豐存股，透過射飛鏢和酒吧氛圍，傳遞理財知識，體驗當大戶的感覺。

純網銀預計年底前上路，樂天純網銀先熱身，現場提供純網銀開戶體驗，讓民眾感受隨時隨地線上開戶的輕盈生活。

中信銀行推出全台首創的訂閱式零錢投資服務「嵐山豬豬」，嵐山取台語零錢的諧音，豬豬則代表國人最愛的豬公撲滿，設計概念是中信卡友刷卡同時累積零錢到虛擬撲滿，當累積到100元時，將自動從綁定帳戶扣款並進場投資「嵐山特選基金」，讓小資族利用零錢無痛投資；舉例來說，刷卡消費956元，就會把44（1000-956）元零錢存到虛擬撲滿裡，假設下次又消費944元，又會有56元虛擬零錢，累積就有100元虛擬零錢，就會實際扣款投資。

蘋果手機結合金融成為趨勢，中信率先推出Apple Business Chat創新金融服務，客戶透過Apple裝置上的Meaasges應用程式，即可展開互動金融服務，包括分行領取號碼牌、叫號提醒，透過手機就可以完成，還能以手機無卡提款。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國泰世華推出最有福氣的ATM，可以安太歲、點光明燈，還能收現鈔並且找零。圖/仝澤蓉攝影
國泰世華推出最有福氣的ATM，可以安太歲、點光明燈，還能收現鈔並且找零。圖/仝澤蓉攝影
中信新一代ATM讓消費者操作ATM就像滑手機一樣的直覺和快速。圖/仝澤蓉攝影
中信新一代ATM讓消費者操作ATM就像滑手機一樣的直覺和快速。圖/仝澤蓉攝影
永豐銀行的展館以酒吧呈現，讓民眾一邊享用特調，一邊聽理財，學習如何當大戶。圖/仝澤蓉攝影
永豐銀行的展館以酒吧呈現，讓民眾一邊享用特調，一邊聽理財，學習如何當大戶。圖/仝澤蓉攝影

ATM 手機

延伸閱讀

黃金套牢怎辦？來「金融博覽會」台銀黃金王子告訴你

金融博覽會明登場 展現無卡消費、掃臉繳費等服務

領錢連換三台ATM「怪異舉動」被行員質問 他回答讓人心酸

雙11詐騙集團最愛冒用平台 金石堂網路書店居冠

相關新聞

群幣崛起趨勢確立 20檔挖礦概念股漲聲響起

外資看好虛擬貨幣的趨勢改變，近期紛紛提出看好比特幣價格走勢的言論，在各類虛擬貨幣價格持續攀升下，不僅沉寂已久的挖礦需求有望重新燃起，曾經紅極一時的挖礦概念股也開始蠢蠢欲動。

金融博覽會登場 三大亮點帶你一次看

2020台北金融博覽會今（27）日起至29日，一連三天在台北世貿一館舉行，這場宛如金融業嘉年華的盛會，各大金控出奇招，端...

國泰金控讓孩子美育接軌國際 教練互動不再受場域限制

今年全世界除了受到疫情重創，氣候變遷的問題也是日趨嚴重，國泰金控以「永續國泰，與鄰常在」為企業永續核心，並透過繪畫比賽在孩子心中種下永續發展及藝術美學的種子。國泰金控公關部協理廖昶超更表示：「今年兒繪比賽以「我愛地球，我繪種樹」做為主題，目的就是要透過種樹的主題，讓孩子從小就建立正確的環保意識，勾畫更美好的新世界。」

金融博覽會登場 這家老行庫祭黃金王子、金塊和導盲犬

國銀龍頭台灣銀行參與世貿中心展覽一館舉辦之「2020台北．金融博覽會」，今（27）日特別祭出「台銀三寶」：黃金王子、金塊...

新台幣早盤強彈3.1角 再度叩關彭淮南防線

新台幣今（27）日早盤以28.81元兌1美元，升值0.1分開出。

金博會今登場 台銀黃金王子開講還送條塊

「2020台北．金融博覽會」今（27）日起一連三天在台北世貿一館展出，配合今年活動主旨「展現政府金融推動，開啟民眾金融對...

年底籌資潮湧現 一銀發債百億、遠銀16億

接近年底銀行業為明年業務拓展，再掀發債熱潮，第一金控旗下第一銀行昨（26）日決定趕年底前發行100億元次順位金融債，遠東...

市場錢滿為患 國庫券、10年債利率溜滑梯

金融市場錢滿為患，中央銀行昨（26）日標售182天期國庫券，得標利率落於0.14%，為逾11年半以來的新低；另外，過多資...

房市熱 國銀不動產逾放比續降

房市交易熱絡，不動產逾放比率持續走低，金管會昨（26）日公布最新不動產放款逾放比率，到9月底止，房貸逾放比率0.14%、...

新壽投資轉向 Q3大賣股

因應金管會要求調降國外投資上限，及國際板債券被大量贖回等情勢，新光金控子公司新光人壽投資策略大轉向，今年第3季大砍國內外...

新規效應 新光銀放款空間大增

金管會推動LTV法（用房貸成數計算風險權數），新光金控子公司新光銀行受惠大，新光銀總經理謝長融昨（26）日表示，新光銀的...

臺銀攜手家扶做公益 送愛弱勢兒

臺灣銀行為落實企業社會責任，攜手家扶基金會前往新北市家扶發展學園辦理公益活動，除捐贈生活日用品一批外，並安排氣球天使、D...

熱門新聞

新竹人超會買！遠東巨城周年慶首日業績衝4.3億

央行子彈所剩不多 新台幣明年可能突破「彭淮南防線」

四間壽險架上共10張失能殘扶險 預計年底前停售

月薪3萬變6萬生活有什麼轉變？ 網友直言：在北部還是窮

分家還是接班？國泰金蔡宏圖贈與三子各1萬張股票

國泰金蔡宏圖 分贈三子股票

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。