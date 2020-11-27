金融博覽會登場 三大亮點帶你一次看

2020台北金融博覽會今（27）日起至29日，一連三天在台北世貿一館舉行，這場宛如金融業嘉年華的盛會，各大金控出奇招，端出最新金融科技，以及摩登時尚展館，逛一趟可以看到最聰明的ATM，接收最新的理財趨勢。

ATM無疑的是金融博覽會的最大亮點，中國信託銀行「新一代ATM」配置直立式19寸觸碰螢幕，以更貼近手機介面的方式，讓使用者操作ATM時就像操作手機一般的滑動點選，還可在交易中即時查詢餘額，透過ATM綁定LINE官方帳號，在ATM完成提款轉帳交易會即時以LINE通知。

看過林媽祖ATM嗎？國泰世華與多家香火鼎盛的宮廟合作，打造能安太歲 、點光明燈的「地機主」ATM，民眾可以使用金融卡或者現鈔透過ATM完成安太歲、點光明燈、智慧燈，如果交付大鈔，ATM還會找零。另外，由於國泰世華ATM於全聯福利中心布點，特別體貼買菜逛超市，大包小包沒手拿金融卡的婆媽們，國泰推出暖男神ATM「倪得菜」，掃臉就可以進行金融交易，還具備繳款機功能，可現鈔繳卡費、保費電、電信費等帳單。

疫情下理財更重要，永豐金今年把展館設計成一座酒吧，請到專業調酒師坐鎮，讓投資人一邊飲用特調，一邊了解永豐數位帳戶大戶DAWHO、各種API（生活繳費、消費支付、身分認證、開放銀行）、豐存股，透過射飛鏢和酒吧氛圍，傳遞理財知識，體驗當大戶的感覺。

純網銀預計年底前上路，樂天純網銀先熱身，現場提供純網銀開戶體驗，讓民眾感受隨時隨地線上開戶的輕盈生活。

中信銀行推出全台首創的訂閱式零錢投資服務「嵐山豬豬」，嵐山取台語零錢的諧音，豬豬則代表國人最愛的豬公撲滿，設計概念是中信卡友刷卡同時累積零錢到虛擬撲滿，當累積到100元時，將自動從綁定帳戶扣款並進場投資「嵐山特選基金」，讓小資族利用零錢無痛投資；舉例來說，刷卡消費956元，就會把44（1000-956）元零錢存到虛擬撲滿裡，假設下次又消費944元，又會有56元虛擬零錢，累積就有100元虛擬零錢，就會實際扣款投資。

蘋果手機結合金融成為趨勢，中信率先推出Apple Business Chat創新金融服務，客戶透過Apple裝置上的Meaasges應用程式，即可展開互動金融服務，包括分行領取號碼牌、叫號提醒，透過手機就可以完成，還能以手機無卡提款。