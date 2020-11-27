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2020台北金融博覽會 日盛金控展示數位金融理財

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
日盛證券總經理黃進明表示，，「日盛Online」APP在今年10月獲財經APP下載量第一名，是投資人最佳首選，也是「投資小白」的入門投資工具。(日盛證券/提供)
日盛證券總經理黃進明表示，，「日盛Online」APP在今年10月獲財經APP下載量第一名，是投資人最佳首選，也是「投資小白」的入門投資工具。(日盛證券/提供)

2020 Taipei FINEXPO 台北金融博覽會今(27)日 在台北世貿展覽館一館盛大登場，現場超過百家金融機構共同參展，歡迎民眾前來體驗生活金融化、投資理財以及2021投資展望趨勢。日盛金控（5820）旗下子公司日盛銀行、日盛證券、日盛投顧共同參展，現場攤位人潮湧入不斷，現場體驗數位金融、投資理財服務。

日盛證券打造市場唯一股票評價APP，「日盛Online」APP在今(2020)年10月獲財經APP下載量第一名，是投資人最佳首選，也是「投資小白」的入門投資工具。APP操作簡單、易懂，日盛證券規劃一系列「完整投資解決方案」，在展區現場設置多款互動式遊戲讓民眾親臨體驗，六、日兩天日盛證券、日盛投顧特別安排投資理財講座，幫助投資人有正確投資理財觀念。

此外，日盛證券在現場攤位區也將展示獨家取得美國CBOE授權提供美股即時報價「日盛Smart」美股通，透過「日盛Smart」美股通，不僅報價直觀，操作介面友善，與庫存個股有關的新聞一頁呈現，讓投資人不用擔心錯過個股重訊。

日盛銀行展區以SMART BANKING為主軸，規劃理財型房貸 智能估價、SMART PUSH 智能推播及數位生活 快意樂活遊戲區，現場體驗日盛銀行智慧金融服務的便捷，體驗互動遊戲、AR拍照打卡還能獲得精美贈品。

日盛銀行展區最大亮點「理財型房貸 智能估價」，提前在台北金融博覽會亮相，透過這套系統，未來民眾在申辦理財型房貸時，可立即得知銀行端的估價金額，相較傳統人工估價作業需要1~2個工作天，會來的便利、有效率。

現場還有規劃日盛投顧專區，不僅有專業分析師駐點，免費提供投資人持股健診，互動遊戲更讓投資人了解大數據聚焦選股工具魔球一號，如何透過AI選股幫助投資人整理盤前進場功課。

11/27-29為期三天的2020台北金融博覽會全程免費參加，日盛金控展示區規劃多場有獎搶答拿好禮活動，歡迎民眾把握機會到場體驗、諮詢，感受金融科技新風貌。

日盛金控旗下公司在台北金融博覽會展區以SMART BANKING為主軸，規劃理財型房貸 智能估價」、SMART PUSH 智能推播及數位生活 快意樂活遊戲區。(日盛證券/提供)
日盛金控旗下公司在台北金融博覽會展區以SMART BANKING為主軸，規劃理財型房貸 智能估價」、SMART PUSH 智能推播及數位生活 快意樂活遊戲區。(日盛證券/提供)

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