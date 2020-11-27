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國泰金控讓孩子美育接軌國際 教練互動不再受場域限制

聯合新聞網 / 聯合數位文創
國泰金控公關部協理廖昶超（前排右一），推動龐畢度課程，為國內藝術播種。圖／聯合數位文創提供
國泰金控公關部協理廖昶超（前排右一），推動龐畢度課程，為國內藝術播種。圖／聯合數位文創提供

今年全世界除了受到疫情重創，氣候變遷的問題也是日趨嚴重，國泰金控以「永續國泰，與鄰常在」為企業永續核心，並透過繪畫比賽在孩子心中種下永續發展及藝術美學的種子。國泰金控公關部協理廖昶超更表示：「今年兒繪比賽以「我愛地球，我繪種樹」做為主題，目的就是要透過種樹的主題，讓孩子從小就建立正確的環保意識，勾畫更美好的新世界。」

小朋友開心向全班展示自己的作品。圖／聯合數位文創提供
小朋友開心向全班展示自己的作品。圖／聯合數位文創提供

國泰全國兒童繪畫比賽今年邁入第45個年頭，已培育出許多優秀美術人才，每年都吸引了超過8萬人次參加。本屆除了繪畫、戶外寫生的活動之外，鼓勵孩子能以不同形式探索及體驗多元媒材創作形式之美，獲獎的小朋友還可以再申請參加「龐畢度藝術營隊」。課程中，依年齡分別體驗「小小特技員」、「動態小雕塑」、「畫出三次元」、「詩意LALALAND」，讓孩子在藝術中找到歡樂！延續國泰全國兒童繪畫比賽的精神，藝術營隊培育孩子不設限的探索與挑戰，讓教練互動不再受場域限制，同時亦能增進親子互動，共同培育美感素養。

龐畢度課程教練互動不受場域限制。圖／聯合數位文創提供
龐畢度課程教練互動不受場域限制。圖／聯合數位文創提供

推廣龐畢度美學藝術的聯合數位文創表示︰龐畢度藝術營隊的課程「哇！馬戲團」來自於法國巴黎龐畢度中心，由動態雕塑大師─亞歷山大·考爾德(Alexander Calder)所設計的藝術教育課程，考爾德認為，對孩子們而言，馬戲團就像是一個魔法誕生的地方，若能讓孩子們在製造魔法的教室中學習，更能激發出無設限且充滿創造力的藝術作品。首度參加龐畢度藝術營隊的家長更表示：「非常感謝國泰，希望每年都能辦這麼有意義的活動。」

家長與孩子共同參與藝術課程還能增進親子感情。圖／聯合數位文創提供
家長與孩子共同參與藝術課程還能增進親子感情。圖／聯合數位文創提供

氣候變遷 疫情 文創

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