新光銀行推數位存款帳戶 OMNI-U上市

新光銀行近年來發展數位金融秉持著「貼近生活，為客著想」的價值主張，持續規劃貼近民眾生活的金融體驗，近日推出OMNI-U數位存款帳戶，期望能服務更多不同需求的消費者。

新光銀行總經理謝長融表示，5G時代的來臨，消費者對於數位環境的要求越趨嚴格，在數位金融工具上更期待能有不同於以往的體驗，能否因應5G高速下載、低延遲的特性超前部署，將是數位場域的致勝關鍵。

近年來歐美各國新創企業或是亞洲新興金融品牌，皆嘗試設計3D動態的使用者介面與消費者互動，因應此趨勢，新光銀行針對OMNI-U數位存款帳戶的設計，特別打造3D的體驗情境，在操作介面與金融場景的微互動上，皆有細膩的呈現，在金融卡的設計上，也都圍繞著3D風格，展現資訊流與金流匯聚的概念，希望在設計體驗上，與其他同業做出差異化，使數位金融保有溫度與質感。

謝長融指出，在純網銀來勢洶洶的世代，傳統銀行如何強化超出客戶預期的加值體驗，融合線上線下達到數位與分行無縫體驗，一直以來是金融業努力的目標，OMNI-U數位存款帳戶的命名，便是新光銀行自我期許數位金融能持續進步，以使用者為中心設計金融服務（U=User-centered Design），邁向提供消費者全渠道（OMNI-Channel）良好體驗的目標，展現光無所不在的精神（OMNIPRESENT）。

為慶祝OMNI-U數位存款帳戶上市，新光銀行推出「%利%利活動專案」，只要12月31日前申辦OU數位存款帳戶且成功登入網路/行動銀行除可拿限量價值6,000元超值大禮包外，完成指定任務再賺新新幣活儲利率最高1.85%，同時首次帳戶連結LINE Pay Money除送熊大造型隨身碟外，再加送OU數位存款帳戶專屬100元回饋金。活動期間內，OU數位存款客戶只要線上申辦世界卡或寰宇現金回饋卡，除享信用卡原產品優惠外，最高享5%指定通路加碼現金回饋。