國泰金蔡宏圖 分贈三子股票

國泰金董事長蔡宏圖昨（26）日申報轉讓3萬張國泰金股票，贈與三個兒子蔡宗翰、蔡宗憲、蔡宗成，每人各1萬張，以國泰金昨日收盤價41.5元計算，這批股票市值12.45億元，是繼2015年蔡宏圖弟弟蔡鎮球大舉申讓16億元國泰金股票後，再次出現大筆的申讓股票，引發市場眾多揣測與聯想。

蔡宏圖2010年與弟弟蔡鎮宇正式分家，當時以每股60元、高於市價二成，買下蔡鎮宇手上的15%股票，結束兄弟分治。

蔡鎮宇離開董事會後，另一個弟弟蔡鎮球申報轉讓國泰金股票，最大筆是2015年3月蔡鎮球申報轉讓國泰金3.3萬張股票，當時市值超過16億元。

2019年蔡宏圖的哥哥蔡政達申報轉讓持股，贈與給蔡政達長子蔡宗諺、次子蔡宗男各6,000張國泰金股票，當時市值僅2.38億元，蔡政達由於健康因素，很早就退居幕後，僅擔任家族投資公司董座，是國泰金的大股東。

蔡宏圖昨日大手筆的贈與動作，引發市場討論，蔡宏圖曾說過，企業永續經營之道是「經營權與所有權必須分開」，國泰金要走專業經理人制度，此次分別贈與三子股票，以台灣即將仿效香港引進家族辦公室制度，是否有為兒子提早分家布局，讓市場諸多聯想。

蔡宏圖昨日申報轉讓3萬張持股後，他個人對國泰金總持股，從7萬5,424張下降至4萬5,424張。

蔡宏圖家族年年以「萬寶開發」、「霖園投資」以及「萬達投資」握有國泰金董事會三席次，之前蔡宗翰將自己的國泰金持股轉至投資公司，間接控有國泰金，蔡宏圖三兒子獲贈3萬張國泰金股票之後，是否轉移至投資公司，動見觀瞻，備受關注，也牽動國泰金股價。