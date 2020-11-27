壽險業 前十月大賺2,224億

新台幣10月持續升值，壽險業海外投資避險成本欲小不易，金管會昨（26）日公布壽險業累計前十月整體匯兌成本高達2,364億元，已超過去年同期2,287億元，創下同期新高。

不過，保險業太會賺，前十月獲利不畏新台幣升值持續攀高，整體保險業稅前盈餘高達2,224億元，創下史上同期新高紀錄。

保險業前十月獲利年增18.4%，已超越去年全年獲利1,705億元，若今年最後一季能守住局勢，2020年保險業獲利可望再締新猷。

保險局統計，截至10月底止，整體壽險業稅前盈餘2,224億元，等於10月單月整體壽險業獲利在匯兌成本大增下，稅前盈餘還有257億元，不但守住今年單月皆獲利的紀錄外，前十月還超越去年水準，創下史上新高紀錄。

新台幣10月單月再升值0.6%，雖然不像9月升值1.4%那麼嚴重，但壽險業匯兌成本10月再增171億元，累計前十月匯兌成本達2,364億元，成本還高過獲利，同樣創下歷史紀錄。

但若壽險業完全不做匯率避險操作，恐怕單月會再出現790億元損失，所幸買了衍生性金融商品，扣掉避險成本，加計評價利益795億元後，仍讓單月匯兌成本低於9月。

保險局副局長王麗惠表示，新台幣今年來累計升值達3.9%，壽險業大量資產放在海外，多用美元計價，因此若壽險業完全沒有買工具避險，截至10月底為止，會產生匯兌損失高達4,420億元，所幸壽險業花1,323億元，買外幣衍生性商品避險，產生3,238億元評價上升利益，抵銷部份匯兌損失，壽險業花大成本避險總算有些效果。

另外，多家壽險公司向金管會申請增提外匯準備金，動用141億元外匯價值準備金，動用後餘額較上月增加59億元達到405億元，外匯準備金具有吸收匯損、穩定損益的功效。

淨值方面，壽險業連續三個月下跌，10月減603億元，9月減1,065億元，8月減少850億元，三個月來淨值共減少2,518億元，是繼今年3月股災壽險業淨值大減5,337億元以來，再度出現下滑。

保險局資料顯示，截至10月底止，整體壽險業淨值2兆1,361億元，較去年底增加2,064億元。