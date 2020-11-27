聽新聞
test
0:00 / 0:00

壽險業 前十月大賺2,224億

經濟日報 / 記者邱金蘭葉憶如／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

新台幣10月持續升值，壽險業海外投資避險成本欲小不易，金管會昨（26）日公布壽險業累計前十月整體匯兌成本高達2,364億元，已超過去年同期2,287億元，創下同期新高。

不過，保險業太會賺，前十月獲利不畏新台幣升值持續攀高，整體保險業稅前盈餘高達2,224億元，創下史上同期新高紀錄。

保險業前十月獲利年增18.4%，已超越去年全年獲利1,705億元，若今年最後一季能守住局勢，2020年保險業獲利可望再締新猷。

保險局統計，截至10月底止，整體壽險業稅前盈餘2,224億元，等於10月單月整體壽險業獲利在匯兌成本大增下，稅前盈餘還有257億元，不但守住今年單月皆獲利的紀錄外，前十月還超越去年水準，創下史上新高紀錄。

新台幣10月單月再升值0.6%，雖然不像9月升值1.4%那麼嚴重，但壽險業匯兌成本10月再增171億元，累計前十月匯兌成本達2,364億元，成本還高過獲利，同樣創下歷史紀錄。

但若壽險業完全不做匯率避險操作，恐怕單月會再出現790億元損失，所幸買了衍生性金融商品，扣掉避險成本，加計評價利益795億元後，仍讓單月匯兌成本低於9月。

保險局副局長王麗惠表示，新台幣今年來累計升值達3.9%，壽險業大量資產放在海外，多用美元計價，因此若壽險業完全沒有買工具避險，截至10月底為止，會產生匯兌損失高達4,420億元，所幸壽險業花1,323億元，買外幣衍生性商品避險，產生3,238億元評價上升利益，抵銷部份匯兌損失，壽險業花大成本避險總算有些效果。

另外，多家壽險公司向金管會申請增提外匯準備金，動用141億元外匯價值準備金，動用後餘額較上月增加59億元達到405億元，外匯準備金具有吸收匯損、穩定損益的功效。

淨值方面，壽險業連續三個月下跌，10月減603億元，9月減1,065億元，8月減少850億元，三個月來淨值共減少2,518億元，是繼今年3月股災壽險業淨值大減5,337億元以來，再度出現下滑。

保險局資料顯示，截至10月底止，整體壽險業淨值2兆1,361億元，較去年底增加2,064億元。

壽險業 新台幣

延伸閱讀

不怕新台幣升值 壽險業前十月大賺2,224億元再締新猷

小額終老保單 買氣趨緩

殘扶險準備金不足 壽險公會建議可分五年提列

壽險、重大疾病險試算比一比 基富通也可以

相關新聞

壽險業 前十月大賺2,224億

新台幣10月持續升值，壽險業海外投資避險成本欲小不易，金管會昨（26）日公布壽險業累計前十月整體匯兌成本高達2,364億...

台幣 明年可能挺進28元

彭博資訊報導，新台幣匯率表現今年1-10月在亞洲主要貨幣表現名列第二，但最近一個月新台幣匯率在28.5元的重要心理關卡前...

壽險業投資轉向 鎖定國內資產

新台幣今年大幅升值，加上10月金融市場波動，壽險業多保守操作，資金運用普遍轉向國內。金管會保險局昨（26）日公布最新統計...

國泰金蔡宏圖 分贈三子股票

國泰金董事長蔡宏圖昨（26）日申報轉讓3萬張國泰金股票，贈與三個兒子蔡宗翰、蔡宗憲、蔡宗成，每人各1萬張，以國泰金昨日收...

黃金套牢怎辦？來「金融博覽會」台銀黃金王子告訴你

11月27日至29日世貿中心展覽一館將舉辦「2020台北．金融博覽會」，台灣銀行配合本次活動宗旨－「展現政府金融推動，開...

新台幣大升值 壽險10月加碼投資全轉向國內

新台幣今年來已大幅升值3.9%，加上10月金融市場波動，壽險業多保守操作，資金運用普遍轉向國內。據保險局今（26）日公布...

凱羿爆重大缺失 董座事發前鉅額逐筆交易申讓9800張

凱羿-KY（2939）26日召開重大訊息記者會表示，針對醫療手套採購及輕質循環油採購銷售，有多項內控缺失，包括沒有對供應...

合庫銀：2030年前 所有分行將升格雙語分行

為響應行政院推動「2030雙語國家政策發展藍圖」，截至目前，合庫銀行已建置完成11家雙語分行，明(2021)年將再擴增北...

小額終老保單 買氣趨緩

金管會今天公布小額終老保險最新統計，今年前10月，小額終老保險新契約件數及保費收入，分別比去年同期僅增加3.6%、10....

央行子彈所剩不多 新台幣明年可能突破「彭淮南防線」

彭博資訊報導，新台幣前十個月在亞洲主要貨幣表現名列第二，但最近一個月在28.5元重要心理關口前近乎停滯。一些分析師認為，...

新安東京海上產險攜手樂天市場 接軌消費者保險需求

安東京海上產險與台灣樂天市場今天宣布合作推出全新「樂天保險館」，由新安東京海上產險獨家提供汽（機）車險、旅平險及住宅火險...

樂天保險館上線 主推車險、旅平險、住宅火險

新安東京海上產險與台灣樂天市場今天共同宣布，攜手推出全新「樂天保險館」正式上線，館內由新安東京海上產險獨家提供包含汽（機...

熱門新聞

新竹人超會買！遠東巨城周年慶首日業績衝4.3億

央行子彈所剩不多 新台幣明年可能突破「彭淮南防線」

華為手機復活 台鏈利多

六大因素下 謝金河：貨櫃航運的大浪來了

華航拍板新塗裝？ 林佳龍：先縮字體留空間放台灣意象

機身新塗裝CHINA AIRLINES字樣縮小 華航有回應了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。