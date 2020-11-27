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壽險業投資轉向 鎖定國內資產

經濟日報 / 記者邱金蘭葉憶如／台北報導

新台幣今年大幅升值，加上10月金融市場波動，壽險業多保守操作，資金運用普遍轉向國內。金管會保險局昨（26）日公布最新統計，整體壽險10月現金部位單月大增875億元最多，國內債券ETF 10月單月增209億元居次，其餘像投資在台股、國內不動產的市值都增加，但國外現金部位與國外股票部位則較9月下滑。

保險業10月的資金運用以保守防禦為主，保險局統計，壽險業連續四個月增加現金部位，10月再增875億元，累計四個月高達3,588億元。

富邦人壽副總經理董采苓在第3季法人說明會時表示，最近增持現金主要反應美國大選前不確定變數，但選後已陸續做其他配置，現金部位已減。

壽險業投資在台股部位10月止跌小幅回升，單月只增81億元，主要反應市值上漲，因台股加權指數10月小漲31點，漲幅約0.2%，至10月底止，整體壽險業對台股持有部位市值達到1兆6,604億元。相較於8、9月各減少655億元與428億元，顯示調節動作有減緩。

相較9月各項投資都減碼，壽險公司10月已開始重新布局，但因新台幣大幅升值，暫時都以增持國內資產為主，現金與股票之外，也增加國內債券ETF209億元及不動產10億元。國際板債是國外公司來台發行債券，以外幣計價，壽險業可用手上外幣購買，10月也略增136億元。

壽險業 台股 新台幣

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