台幣 明年可能挺進28元

彭博資訊報導，新台幣匯率表現今年1-10月在亞洲主要貨幣表現名列第二，但最近一個月新台幣匯率在28.5元的重要心理關卡前，近乎停滯。一些分析師認為，台灣央行多方面管控新台幣匯率的工具已捉襟見肘，新台幣明年可能升破「彭淮南防線」。

1美元兌新台幣28.5元的匯價，被市場人士稱為「彭淮南防線」，因為這位前央行總裁在任20年期間，對強勢新台幣都保持謹慎，新台幣匯價曾在2011年升到28.476元，至今不曾升破這個水準。昨日新台幣午盤一度大升3.1角，一度升至28.506元，終場在央行調節下，收盤28.811元。

彭博資訊指出，台灣央行下半年不斷加快控匯步伐，包括真槍實彈進場調節、勸導交易方減少美元賣單、控制各類涉及炒匯嫌疑的交易；央行上周日更證實已向金管會提出壽險相關政策建議，以期增加美元需求。

分析師說，市場上美元買盤極度缺乏，央行陷入只能透過公股銀行孤軍買匯的窘境，政策子彈可能所剩不多；一些分析師認為，明年新台幣匯價可望升向28元。