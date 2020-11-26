台灣人壽：善用保險規畫揮出人生全壘打

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

七年級生深嘆歲月催人老，轉眼邁向40歲漸有中年危機感。台灣人壽內部客群輪廓顯示，7年級生有三大族群特別需要注意人生保障缺口，分別是不婚、晚婚、與三明治族群，在低薪、高房價的影響下，晚婚少子甚至維持單身是7年級生不得不的選擇，建議善用商業保險規畫，達到單身所需的醫療足額、晚婚伴侶的保障不應少，及三明治族的提高保障。

台灣人壽今年與國立政治大學商學院風險與保險研究中心發表的2020台灣高齡社會退休生態觀察指標調查也發現，國人退休準備年齡提前，從2016年退休準備意識只存在於43歲以上的年齡層，今年卻是大幅提早到37.87歲。

7年級生，應避免意外、疾病、年老而變窮，並防止生活被改變，需要靠自己超前部署，建議依三種境況與個人經濟可負擔下，達到保險規畫、防範風險、打造完整保障。

一、單身族群，醫療足額好安心：依據內政部今年4月發布的婚姻狀況統計，35至39歲196萬人中有68萬人未婚。這群單身貴族相對於擁有家庭責任的人來說，負擔較輕，應該趁邁入40歲這段事業與薪水向上發展的時期，個人保障打好基礎。

台灣人壽建議可將終身型醫療保障額度拉高，另外可依個人預算規劃重大疾病或防癌保障兩類型保單，因現今高階新興手術費用高貴，如達文西手術費用約新台幣15萬至20萬元，免疫細胞治療至少需要100萬元。

二、晚婚族群，伴侶的保障不能少：晚婚族無論是否選擇生育下一代，不成為彼此的負擔，是保險規畫要點，由於40歲之後，開始進入癌症好發時期，應採終生型醫療險與定期型醫療險互作搭配，以應付高額標靶藥物及新式療法費用。

至於重大傷病險，則可選擇保證續保之定期險做規畫；拉高保障額度，另可規劃終身型壽險及定期意外險，提供伴侶無後顧之憂的生活。

三、三明治族群，善用附約提高保障：家有老小要顧的三明治族群，建議以低額度主約，搭配高保額附約的方式購買保險，其壽險商品需包含身故給付、意外事故給付、失能和燒燙傷給付的產品。

必須注意是否有豁免保費機制，避免真的不幸發生事故導致失能時，可不必續繳保費依舊能享有原有保單的保障與權益。

三明治族群可另外附加住院日額、實支實付、癌症等醫療險附約，也可加上意外傷害險附約；經濟上綽有餘裕者，可規劃利率變動型增額還本終身保險，滿足未來子女教育及退休的金流規畫。

保險

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