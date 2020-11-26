四間壽險架上共10張失能殘扶險 預計年底前停售

金管會盯上壽險業失能扶助險，認為過度保證、高度競爭的給付內容，將危及壽險公司清償能力，要求依缺口增提準備金，大型壽險公司紛紛率先停售失能扶助險，國泰人壽11月底前將停售目前架上僅剩2張失能殘扶險，富邦人壽架上3張失能險年底前亦全數下架，台灣人壽亦在年底前會停售180及200系列失扶險，加上遠雄人壽架上3張12月售 ，目前已有四家壽險共計10張能險將在年底前停售。

至於之前失能險最熱銷的包括遠雄人壽、宏泰人壽與全球人壽部份，遠雄人壽表示目前有3張保證給付型失能險將在12月停售，至於宏泰人壽表示尚在討論中，預計將在12月中旬再作最後決定，看要改款或是下架；至於全球人壽表示保險局目前尚未公告新規範，將待法令公告後進行試算並依規定辦理。元大人壽目前架上2張失能扶助險則暫無調整架上失能扶助險的計劃。

國泰人壽協理翁建勳表示，目前架上僅有2張失能殘扶險，已決定11月底前將架上現存二張全數停售，包括「漾心呵護失能照護定期健康保險」與「Hen享呵護長期照顧定期健康保險附約」這二張失能殘扶險，明年開始將以真正的長照險與失智險取代保戶對於長期照護的需求。

翁建勳說，國泰人壽所賣的失能險過去就沒有保證給付，也沒有長期與終身型失能險，今年也已針對漾心叮護失能殘扶險做過改款，架上只剩下定期型失能扶助險，但是改款後銷售狀況平平，因此決定不再銷售這類疾病型失能險，未來打算從保戶保障需求角度，從明年開始主推長照險與失智險來代替。

富邦人壽昨日下午也宣布目前有三張失能扶助險，包含外傳停售最高給付600倍的福氣久久失能扶助終身壽險。公司表示，架上三張失能險都預計年底停售。關於增提準備金議題，富邦人壽表示，需視保險局最後核准壽險公會之方案內容，若估算需增提準備金將配合辦理。

中壽目前架上有2家失能扶助險，包括揪福氣失能照護定期保險附約、中國人壽鑫福氣失能照護定期保險附約，公司強調現售這二張皆為不保證給付，是否停賣或改款目前評估中。至於是否需要增提準備金，中壽表示，以穩健經營為目標，目前經驗顯示良好，各商品於開辦時皆審慎評估相關風險。