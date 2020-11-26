快訊

勞動基金爆弊案！官員帳戶冒出900萬不明現金遭搜索

林佳龍Line對話曝光！綠委批：宣傳假政績只想著大位

聽新聞
test
0:00 / 0:00

分家還是接班？國泰金蔡宏圖贈與三子各1萬張股票

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

分家？還是接班？國泰金（2882）董事長蔡宏圖今（26）日申報轉讓3萬張國泰金股票給三個兒子蔡宗翰、蔡宗憲、蔡宗成，每人各獲贈1萬張股票，以國泰金收盤價41.5元計算，這批股票的市值為12.45億元，是繼2015年蔡宏圖弟弟蔡鎮球大舉申讓16億元國泰金股票後，這次出現如此高金額的申讓股票，引發市場眾多揣測與聯想。

蔡宏圖2010年與弟弟蔡鎮宇正式分家，當時以每股60元、高於市價二成買下蔡鎮球手上的15%股票，結束兄弟分治，最大筆是2015年3月蔡鎮宇大舉申報轉讓國泰金3.3萬張股票，當時的市值超過16億元；之後是2019年蔡宏圖的哥哥蔡政達申報股權轉讓贈與各6,000張國泰金股票給長子蔡宗諺、次子蔡宗男，但當時的市值僅2.38億元，蔡政達由於身體因素，很早就退居幕後，僅擔任家族投資公司董座，是國泰金的大股東。

今日申讓是蔡宏圖近年來最大手筆的贈與動作，背後動機引發市場聯想，尤其是外界一直傳聞長子蔡宗翰可能進行接班，蔡宏圖雖然早說過，企業永續經營之道是「經營權與所有權必須分開」，國泰金要走專業經理人制度，因此此次分別贈與三子股票，以台灣即將仿效香港引進家族辦公室制度，是否有為兒子提早分家布局，仍讓市場諸多聯想。蔡宏圖今日申報轉讓3萬張持股後，他個人對國泰金的總持股，從7萬5424張下降至4萬5424張。

蔡宏圖家族年年以「萬寶開發」、「霖園投資」以及「萬達投資」佔有國泰金董事會3席次，之前蔡宗翰都將手上國泰金持股轉至投資公司間接控有國泰金，因此蔡宏圖三兒子獲贈3萬張國泰金股票之後的動作，牽動國泰金股價，後續是否仍是轉移至投資公司繼續持有國泰金，備受市場關注。

國泰金 蔡宏圖

延伸閱讀

台達電盤中市值超車國泰金 登台股市值第七大

庶民指數出爐 過半國人選擇保留現金不入股市

避免秋冬疫情再起 國泰、富邦等金控業紛紛取消尾牙

台股金牛年 國泰金看好2大支撐

相關新聞

黃金套牢怎辦？來「金融博覽會」台銀黃金王子告訴你

11月27日至29日世貿中心展覽一館將舉辦「2020台北．金融博覽會」，台灣銀行配合本次活動宗旨－「展現政府金融推動，開...

合庫銀：2030年前 所有分行將升格雙語分行

為響應行政院推動「2030雙語國家政策發展藍圖」，截至目前，合庫銀行已建置完成11家雙語分行，明(2021)年將再擴增北...

李世聰涉挪用公款 龍巖：無挪用資金一事

龍巖（5530）創辦人李世聰涉挪用公款2100萬元，今（26）日檢調搜索龍巖集團。龍巖公告指出，本公司全力配合檢調單位之...

新台幣大升值 壽險10月加碼投資全轉向國內

新台幣今年來已大幅升值3.9%，加上10月金融市場波動，壽險業多保守操作，資金運用普遍轉向國內。據保險局今（26）日公布...

凱羿爆重大缺失 董座事發前鉅額逐筆交易申讓9800張

凱羿-KY（2939）26日召開重大訊息記者會表示，針對醫療手套採購及輕質循環油採購銷售，有多項內控缺失，包括沒有對供應...

小額終老保單 買氣趨緩

金管會今天公布小額終老保險最新統計，今年前10月，小額終老保險新契約件數及保費收入，分別比去年同期僅增加3.6%、10....

央行子彈所剩不多 新台幣明年可能突破「彭淮南防線」

彭博資訊報導，新台幣前十個月在亞洲主要貨幣表現名列第二，但最近一個月在28.5元重要心理關口前近乎停滯。一些分析師認為，...

新安東京海上產險攜手樂天市場 接軌消費者保險需求

安東京海上產險與台灣樂天市場今天宣布合作推出全新「樂天保險館」，由新安東京海上產險獨家提供汽（機）車險、旅平險及住宅火險...

樂天保險館上線 主推車險、旅平險、住宅火險

新安東京海上產險與台灣樂天市場今天共同宣布，攜手推出全新「樂天保險館」正式上線，館內由新安東京海上產險獨家提供包含汽（機...

合庫人壽拍紀錄片 鼓勵長照家庭善用社會資源

「沒有人可以好好照顧失智的媽媽，我該辭掉工作嗎?」「照顧臥床的先生己經十多年，我真的好累…」許多人因為照顧重症家人而放棄...

降息會減輕房貸族多少負擔？

在全球降息及銀行普遍低利的環境下，為什麼房地產相關產業及投資，仍充滿機會？首先，要先了解的是，哪些因素會影響房地產的價格？

新台幣午盤勁揚3.1角 暫收28.506元

新台幣今（26）日午盤升值3.1角，暫收28.506元兌1美元，成交金額為5.07億美元。

熱門新聞

華為手機復活 台鏈利多

六大因素下 謝金河：貨櫃航運的大浪來了

華航拍板新塗裝？ 林佳龍：先縮字體留空間放台灣意象

央行子彈所剩不多 新台幣明年可能突破「彭淮南防線」

新竹人超會買！遠東巨城周年慶首日業績衝4.3億

勞保續命 年撥補千億才夠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。