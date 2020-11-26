分家還是接班？國泰金蔡宏圖贈與三子各1萬張股票

分家？還是接班？國泰金（2882）董事長蔡宏圖今（26）日申報轉讓3萬張國泰金股票給三個兒子蔡宗翰、蔡宗憲、蔡宗成，每人各獲贈1萬張股票，以國泰金收盤價41.5元計算，這批股票的市值為12.45億元，是繼2015年蔡宏圖弟弟蔡鎮球大舉申讓16億元國泰金股票後，這次出現如此高金額的申讓股票，引發市場眾多揣測與聯想。

蔡宏圖2010年與弟弟蔡鎮宇正式分家，當時以每股60元、高於市價二成買下蔡鎮球手上的15%股票，結束兄弟分治，最大筆是2015年3月蔡鎮宇大舉申報轉讓國泰金3.3萬張股票，當時的市值超過16億元；之後是2019年蔡宏圖的哥哥蔡政達申報股權轉讓贈與各6,000張國泰金股票給長子蔡宗諺、次子蔡宗男，但當時的市值僅2.38億元，蔡政達由於身體因素，很早就退居幕後，僅擔任家族投資公司董座，是國泰金的大股東。

今日申讓是蔡宏圖近年來最大手筆的贈與動作，背後動機引發市場聯想，尤其是外界一直傳聞長子蔡宗翰可能進行接班，蔡宏圖雖然早說過，企業永續經營之道是「經營權與所有權必須分開」，國泰金要走專業經理人制度，因此此次分別贈與三子股票，以台灣即將仿效香港引進家族辦公室制度，是否有為兒子提早分家布局，仍讓市場諸多聯想。蔡宏圖今日申報轉讓3萬張持股後，他個人對國泰金的總持股，從7萬5424張下降至4萬5424張。

蔡宏圖家族年年以「萬寶開發」、「霖園投資」以及「萬達投資」佔有國泰金董事會3席次，之前蔡宗翰都將手上國泰金持股轉至投資公司間接控有國泰金，因此蔡宏圖三兒子獲贈3萬張國泰金股票之後的動作，牽動國泰金股價，後續是否仍是轉移至投資公司繼續持有國泰金，備受市場關注。