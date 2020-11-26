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黃金套牢怎辦？來「金融博覽會」台銀黃金王子告訴你

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
黃金示意圖。（路透）
黃金示意圖。（路透）

11月27日至29日世貿中心展覽一館將舉辦「2020台北．金融博覽會」，台灣銀行配合本次活動宗旨－「展現政府金融推動，開啟民眾金融對話，對接市場投資趨勢，打造全民理財風潮」，規劃四大主題區，分別為理財講座區、理財健檢區、金融體驗區及產品服務區與民眾互動。三天展期共安排六場理財講座，其中包含邀請素具「黃金王子」之稱的貴金屬部副經理楊天立分享貴金屬市場行情與展望。

台銀表示，現場將首度對一般民眾展示重達12.5公斤、價值不斐的999.9純金金塊，以及委託中央造幣廠設計鑄造的「辛丑牛年彩色鍍金精鑄銀幣」及「金鑽條塊牛年生肖版」，期望新的一年全球皆能「牛」轉乾坤、走出疫情、開創新局。

台銀秉持回饋與關懷社會的精神，於2005年推出「導盲犬認同信用卡」，持卡人的每一筆消費皆固定提撥回饋金捐助台灣導盲犬協會作為培育基金。台銀表示，15年來已累計捐贈逾四千萬元，金融博覽會活動期間也將舉辦「導盲犬公益宣導活動」。

台銀表示，金融博覽會活動現場將依基金、保險、黃金、信託及信用卡五大類產品，規劃輕鬆趣味的闖關遊戲，參與者蒐集4個關卡章即可前往金融體驗區參與體感遊戲或扭蛋機遊戲換取精美禮品，更有機會得到瑞士UBS幻彩條塊1公克、生肖銀幣與商品禮券等超值好禮。

台銀 導盲犬 信用卡

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