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李世聰涉挪用公款 龍巖：無挪用資金一事

經濟日報 / 記者黃阡阡／台北即時報導
龍巖創辦人李世聰涉挪用公款2100萬元，檢調搜索龍巖集團。圖／聯合報系資料照片
龍巖創辦人李世聰涉挪用公款2100萬元，檢調搜索龍巖集團。圖／聯合報系資料照片

龍巖（5530）創辦人李世聰涉挪用公款2100萬元，今（26）日檢調搜索龍巖集團。龍巖公告指出，本公司全力配合檢調單位之要求，相關資金運用均符合法令規定，無挪用資金之情事，靜待釐清。

由於李世聰被控利用公益捐款名義，將龍巖公司款項挪至龍巖基金會並出售股票，再移轉至妻子劉萍擔任董事長的福澤慈善基金會名下，以繳交私人支出，不法所得約2100萬元。

台北地檢署今指揮調查局台北市調查處，兵分8路搜索並約談龍李世聰及劉萍，李世聰身體不適尚未到案，全案朝違反證交法等罪方向偵辦。

對此，龍巖公告回應，公司支持龍巖慈善基金會執行慈善公益活動多年，相關資金運用均符合法令規定，並無挪用資金之情事，且公司營運狀況健全，本案對財務業務及經營均無影響，公司也將一切配合檢調辦理查察，靜待釐清中。

龍巖 李世聰 公益活動

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