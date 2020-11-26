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新台幣大升值 壽險10月加碼投資全轉向國內

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
新台幣今年來已大幅升值3.9%，加上10月金融市場波動，壽險業多保守操作，資金運用普遍轉向國內。新台幣示意圖 報系資料照
新台幣今年來已大幅升值3.9%，加上10月金融市場波動，壽險業多保守操作，資金運用普遍轉向國內。新台幣示意圖 報系資料照

新台幣今年來已大幅升值3.9%，加上10月金融市場波動，壽險業多保守操作，資金運用普遍轉向國內。據保險局今（26）日公布最新統計，其中以現金部位單月大增875億元最多，國內債券ETF單月也增加209億元居次，其餘像投資在台股、國內不動產的市值都有增加，但是國外現金部位與國外股票部位都出現下滑。

現金為王！美國11月大選在即，歷史經驗金融市場波動加大，保險業資金運用也傾向以保守防禦型為主，據保險局最新公布統計，壽險業已連續四個月增加現金部位，10月再增加875億元，累計四個月來已高達3,588億元。富邦人壽副總董采苓在第3季法人說明會時表示，最近增持現金主要是反應美國大選前不確定變數，但選後已陸續做其他配置，現金部位已下滑。

壽險業投資在台股的部位10月止跌小幅回升，單月只增加81億元，應該主要是反應市值上漲，因台股加權指數10月小漲31點，漲幅約0.2%，截至10月底為止，整體壽險業對台股持有部位市值達到1兆6,604億元。相較於8、9月各減少655億元與428億元，顯示調節動作有減緩。

相較於9月各項投資都出現減碼，10月開始壽險公司已開始重新布局，不過因新台幣大幅升值，暫時都以增持國內資產為主，除了現金與股票外，國內債券ETF也增加209億元及不動產10億元。國際板債是國外公司來台發行債券，但以外幣計價，壽險業可用手上外幣直接購買，10月也略增加136億元。

但因新台幣匯與市場風險大增，壽險業在國外投資趨向保守，無論是10月國外股票與國外現金部位大幅減少，其中單月外幣減少726億元，是今年以來單月最高減持紀錄，其次是8月減持102億元，其餘月份都是增持。

國外股票也已連二個月減碼，8、9月各減碼228億元及309億元，截至10月底的餘額為5,598億元。此外壽險業大舉實現國外債部位，讓整體國外投資比重下滑至65.17%，總餘額剩18兆1,749億元 。

壽險業 新台幣

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