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不怕新台幣升值 壽險業前十月大賺2,224億元再締新猷

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
新台幣10月持續升值，壽險業海外投資避險成本欲小不易，金管會今（26）日晚間公布壽險業累計前十月整體匯兌成本高達2,364億元，已超過去年同期2,287億元，創下同期新高。報系資料照片
新台幣10月持續升值，壽險業海外投資避險成本欲小不易，金管會今（26）日晚間公布壽險業累計前十月整體匯兌成本高達2,364億元，已超過去年同期2,287億元，創下同期新高。報系資料照片

新台幣10月持續升值，壽險業海外投資避險成本欲小不易，金管會今（26）日晚間公布壽險業累計前十月整體匯兌成本高達2,364億元，已超過去年同期2,287億元，創下同期新高。不過保險業太會賺，前十月獲利不畏新台幣升值持續攀高，整體保險業稅前盈餘高達2,224億元，創下史上同期新高紀錄。

保險業前十月獲利年增18.4%，已超越去年全年獲利1,705億元，若今年最後一季能守住局勢，2020年保險獲利可望再締新猷。

新台幣10月單月再升值0.6%，雖然不像9月升值1.4%那麼嚴重，不過壽險業匯兌成本10月再增171億元，累計前10月匯兌成本已達2,364億元，成本還高過獲利，同樣創下歷史新高。

保險局副局長王麗惠表示，但若壽險業完全不做匯率避險操作，恐怕單月會再出現790億元損失，所幸買了衍生性金融商品，扣掉避險成本，加計評價利益795億元後，仍出現單月匯兌成本171億元，不過低於9月。

新台幣今年來累計升值更高達3.9%，壽險業大量資產放在海外，多用美金計價，因此若壽險業完全沒有買工具避險，截至10月底為止會產生匯兌損失高達4,420億元，所幸壽險業花了1,323億元成本，去買外幣衍生性商品避險，產生3,238億元評價上升利益，抵銷部份匯兌損失，壽險業花大成本避險總算有些效果。

據保險局統計，截至10月底為止，整體壽險業的稅前盈餘賺2,224億元，等於單月整體壽險業獲利在匯兌成本大增下，稅前還有257億元，守住今年獲利還能超越去年，創下史上新高紀錄。

此外多家公司向金管會申請增提外匯準備金，因此動用了141億元外匯價值準備金，動用後餘額較上月增加59億元達到405億元，外匯準備金具有吸收匯損、穩定損益的功效。

不過淨值方面，壽險業已連續三個月下跌，9月再減603億元，8月減少850億元，累計3月個淨值減少3,518億元，是繼今年3月股災壽險業淨值大減5,337億元以來，第f 度出現下滑。

據保險局資料顯示，截至10月底為止，整體壽險業淨值仍有2兆1,361億元，較去年底增加2,064億元。

壽險業 新台幣

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