房市交易熱絡 不動產放款逾放比率持穩
金管會今天公布最新不動產放款逾放比率，到9月底止，房貸逾放比率0.14%、建築貸款逾放比率0.11%，均低於去年同期，顯示不動產放款品質持續穩健。
金管會銀行局主秘童政彰表示，今年9月底止，購置住宅貸款的逾放金額109億元，逾放比率0.14%，低於去年底的120億元、0.16%，跟去年同期的142億元、0.2%相比，也明顯下降。
至於建築貸款方面，今年9月底止，建築貸款的逾放金額有30億元，逾放比率0.11%，高於去年底的21億元、0.09%。但若跟去年同期32.37億元、0.14%相比，則是明顯下降。
對於不動產放款逾放比率持續下降，童政彰表示，主要是逾放金額低，加上不動產放款金額增加。以目前逾放比率來看，顯示，不動產放款資產品質持續穩健。
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