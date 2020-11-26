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合庫銀：2030年前 所有分行將升格雙語分行

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
合庫金董事長雷仲達。合庫／提供
合庫金董事長雷仲達。合庫／提供

為響應行政院推動「2030雙語國家政策發展藍圖」，截至目前，合庫銀行已建置完成11家雙語分行，明(2021)年將再擴增北部、中部、南部共17家雙語分行，接著陸續拓展到國內各分行，預計至2030年前全面完成所有分行為雙語分行。

合庫銀行雙語分行的行員能以流利的英語提供貼心及有溫度的金融專業服務，加上營業廳各類標示、導覽機、翻譯機等硬體設備，打造成為友善雙語金融環境，榮獲ICRT以合庫銀行為銀行業代表，進行英語實測影片拍攝，深獲好評及肯定，並於今年7月1日，首創以現場直播方式訪問合庫金控暨合庫銀行雷仲達董事長，分享建置雙語分行之相關經驗及未來規劃。今年9月中開始，合庫銀行連續於ICRT廣播電台播出有關獲獎榮耀、樂活安養信託第一品牌、公益活動、創新、雙語分行建置等主題的全英語廣告，獲得聽眾廣大迴響，並與ICRT進行線上新聞英語及口說培訓課程的合作。

這個月是雷仲達董事長擔任合庫金控暨銀行董事長滿三年，並榮登台灣百大CEO，首次入圍，即獲此殊榮肯定。合庫金控更首度獲得第6屆公司治理評鑑前5%。去年合庫銀行獲利再創新高，今年前三季累計稅後純益123.86億元，仍保持不錯的獲利，11月24日合庫銀行點數兌換平台「金庫幣」上線，一方面使合庫正積極布局的家族理財、消金等業務得到更多的發展利基，另一方面亦更提升合庫金控整個集團客戶對跨子公司之間多樣化服務使用的黏著度及向心力。

合庫金 公益活動

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